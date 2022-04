Mali-Schule beim Schulfilmfestival „Aufblende“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mali-Gemeinschaftsschule ist hat einen Film beim Schulfilmfestival „Aufblende“ gezeigt. Das Schulfilmfestival wurde Anfang März live und online aus dem Filmstudio der Beruflichen Oberschule Straubing in Bogen gestreamt. Es wurden 31 Filme von 64 eingesandten gezeigt. Nach jeweils drei gezeigten Filmen fand ein Filmgespräch statt, in dem die gut vorbereitete Jury Rückmeldung zu den eingesandten Arbeiten gab.

Beim Film „Aus Fremden werden Freunde“ der Sprachvorbereitungsklasse der Mali-Gemeinschaftsschule wurde die Atmosphäre des Films, die gleich am Anfang mit viel Lachen, Spaß und Freude transportiert wird, besonders gelobt. Hatice, die die schweren Texte gelesen hat, wurde besonders hervorgehoben. Beeindruckend fanden die Juroren auch die professionelle Darstellung der Schülerinnen und Schüler, die in den zwei Drehwochen ihre Klasse vorgestellt haben. Die Interviews, in denen die Jugendlichen ihre Gedanken zum Ausdruck gebracht haben, bieten einen guten Einblick in ihre Gefühlswelt.

Auch die Neuheiten, über die die Schülerinnen und Schüler in der ersten Zeit in Deutschland gestaunt haben, sind für viele, die hier wohnen ja selbstverständlich: In der Türkei leben die Hunde auf der Straße, in Deutschland leben die Hunde im Haus. Aber auch die Alpen, Fachwerkhäuser, Schneemänner, Schweine in der Nachbarschaft und fahrenden Busse sind hier nichts Besonderes. Der Liedschatz, den die Kinder erworben haben, hat die Jury beeindruckt.

Alles in allem hat der Film die Zuschauerinnen und Zuschauer fasziniert und das Motto „Alle Kinder sind gleich, egal woher sie kommen“ wurde sehr treffend in Bilder umgesetzt.

Die Sprachvorbereitungsklasse der Mali-Schul freut sich über die Nominierung zum Filmpreis und die Urkunde. Den Film können sich INteressierte auch auf dem YouTube-Kanal „Mali Schule“ ansehen.