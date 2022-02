Malerbetrieb geht in die dritte Generation

Generationenwechsel beim Malerbetrieb Beck in Winterreute: Zum 1. Januar hat Geschäftsführer Werner Beck die Firma an seinen Sohn Daniel Beck übergeben. Dieser wird nun das Familienunternehmen in dritter Generation weiterführen.

Den Grundstein für den Malerbetrieb im Biberacher Teilort Winterreute legte Erich Beck 1963. Schnell entwickelte sich der Ein-Mann-Betrieb zu einem mittelständigen Unternehmen mit heute rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Nach 24 Jahren legt Werner Beck die Geschicke seines Betriebs nun in die Hände seines Sohns. Allerdings wird er diesen weiterhin als zusätzlicher Geschäftsführer unterstützen.

Seit seinem Abschluss als Meister im Maler- und Lackierhandwerk im Jahr 2016 hat Daniel Beck bereits viel Erfahrung und ein breites Fachwissen im eigenen Betrieb erworben. Damit ist er nun bereit, den Familienbetrieb erfolgreich in der nächsten Generation fortzuführen.

Derzeit wird das Unternehmen um eine große Ausstellungsfläche erweitert, um den Kunden verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten großflächig darstellen zu können. Die Fertigstellung der Ausstellung ist im Frühjahr 2022 geplant, verbunden mit der Hoffnung, dass die Pandemielage dann eine Feier zur Betriebsübergabe und Einweihung zulässt.