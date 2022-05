Maler und Architekt treffen sich zum Dialog

Die Ausstellung „Tiefe Oberflächen – Bauten und Bilder“ von Matthias Loebermann wird am Donnerstag, 5. Mai, in der Galerie der Stiftung „BC – pro arte“ am Ulmer Tor in Biberach eröffnet und dauert bis 1. Juli. Die Besuchszeiten sind laut Mitteilung dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 13 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Der Nürnberger Matthias Loebermann studierte in Stuttgart Architektur an der Universität und zeitgleich Malerei an der Akademie der Künste. Seitdem bestimmen Bauten und Bilder sein Schaffen. Die Ausstellung veranschaulicht, wo sich der Maler und der Architekt Loebermann zu einem formalen und inneren Dialog treffen, heißt es.

Seine Malerei steht dem Informel nahe. Die stillen, farbreduzierten Abstraktionen aus erdhaften Pigmenten und Eisengrund zaubern fließende Strukturen und Schleier auf das Papier. Formauflösung und Entgrenzung faszinieren den Maler, vergleichbar dem Spiel der Wolken, das ihn immer wieder zu langen Bildreihen inspiriert.

Das Phänomen der Unschärfe, das Verschwimmen der Grenzen, das Moment des Fließenden und die damit verbundene Bewegung zeichnen auch die Architekturen aus. Begrenzungen löst Loebermann optisch durch „Tarnkleider“, Vorhangfassaden und in Lamellen und Streifen gemusterte Verkleidungen auf.

Zur Vernissage am 5. Mai spricht Journalist und Autor Oliver Herwig. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Künstler Matthias Loebermann wird anwesend sein. Es gelten aktuell keine Corona-Beschränkungen mehr für den Besuch der Veranstaltung.