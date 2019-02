Maike Melzer (U16) von der TG Biberach hat bei den zwei Punkterennen des Deutschen Skiverbands (DSV) in Riefensberg die Ränge drei und vier erreicht. Die Resultate in den beiden Parallelslaloms waren ihre besten auf DSV-Ebene in dieser Saison, wodurch sie sich auch in der DSV-Schülerrangliste deutlich verbesserte.

Bei den beiden Kinderrennen (Lollycup und Gummibärenrennen), die in Riefensberg ausgetragen wurden, waren die Jüngsten der TG gegen starke Konkurrenz aus dem baden-württembergischen und bayrischen Allgäu erfolgreich. Felix Stöferle (U4) verbuchte in seinem ersten Rennen gleich einen Sieg. Sein Bruder Stefan (U8) erreichte bei beiden Rennen jeweils Rang zwei. Auch Hanna-Marie Osterspey (U8) konnte sich im Lollycup durchsetzen und in ihrer Altersklasse gewinnen. Elias Osterspey (U10) wurde beim selben Rennen Zweiter. Die weiteren Ergebnisse der TG-Starter: Mario Stöferle (5./U10), Theo Felder (9. und 10./U8), Ludwig Felder (5. und 9./U5), Jakob Zenzen (11. Platz und 16./U8), Luis Guth (10./U10).

In Thalkirchdorf wurden zwei Kids-Cross-Rennen mit Sportlern aus ganz Süddeutschland ausgetragen. Dabei erreichte Luna Pitsch (U12) die Ränge elf und 16.

Johannes Merg und Niklas Kärcher vertraten die TG-Farben bei den Aktiven-Meisterschaften des Schwäbischen Skiverbands (SSV). Die Rennergebnisse flossen auch in die Wertung der Skiliga Baden-Württemberg und der Deutschlandpokalrennen ein. Beide TG-Athleten erzielten im nominell besten Starterfeld der vergangenen Jahre überzeugende Ergebnisse und behaupteten sich gegen zahlreiche Spitzenläufer der DSV-Rangliste. Im Riesentorlauf schlugen in der Endabrechnung Rang 19 für Johannes Merg und Platz 30 für Niklas Kärcher zu Buche. Noch deutlich weiter nach vorn ging es für die Biberacher im Slalom. Nach zwei Durchgängen belegte Johannes Merg Rang neun und Niklas Kärcher Rang 15 im Feld der insgesamt 90 gestarteten Männer.