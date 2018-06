Maier/Mayer gewinnen Frauenwertung

Die Motocross-Fahrer des AMC Biberach sind beim zweiten Lauf des ADAC-Pirelli-Cups in Odenheim erfolgreich unterwegs gewesen. Thorsten Roth wurde Zweiter in der Aufsteiger-Klasse. Larissa Mayer belegte mit Teamkollegin Nadine Maier insgesamt Platz 13 in der Einsteiger-Klasse, das Duo gewann aber in der Frauenwertung.

Knapp 300 Fahrer gingen in Odenheim an den Start. Die Strecke beinhaltete sowohl Teile der Motocross-Strecke als auch Waldpassagen und einen großen Acker. Insgesamt war sehr viel los auf der Strecke, da Fahrer mehrerer Klassen zusammen unterwegs waren.

Im Team Maier/Mayer startete Maier zuerst. In der ersten Runde riskierte sie es zu überholen, stürzte dabei aber und verlor viel Zeit. Nach drei Runden wechselten die beiden und Larissa Mayer ging auf die Strecke. Sie hatte zunächst Probleme, sich die Strecke einzuprägen. Dennoch versuchte sie, den dreiminütigen Rückstand auf das Frauenführungsduo aufzuholen. Nach einer Stunde etwa wurde nach massiven Beschwerden wegen der Staubentwicklung die Strecke während des Rennens gewässert. Für die Fahrer wirkte sich das katastrophal aus. An vielen Stellen wurde die Strecke rutschig und so auch gefährlich. Nach drei Stunden Fahrzeit hatten Maier/Mayer die drei Minuten Rückstand aufgeholt, es entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Team Maier/Mayer kam letztlich besser mit den nassen Bedingungen zurecht und holte sich den Sieg in der Frauenwertung.

Thorsten Roth fuhr mit Markus Rolny in der Aufsteiger-Klasse auf einer frisch gewässerten Strecke, die dadurch rutschig und gefährlicher wurde. Rolny ging als Erster auf die Strecke und in Runde eins oft zu Boden. Nach zwei Runden wechselten Rolny und Roth, der den Zeitrückstand etwas verringern konnte. Roth verletzte sich dann bei einem Sturz, fuhr aber noch zwei weitere Runden, ehe er wieder an Rolny übergab. Dieser war durch die zu erwartende Platzierung sehr motiviert und konnte noch in der letzten Runde einen Fahrer überholen. Somit hieß es Platz zwei für Roth/Rolny.

Der nächste Lauf findet Ende September in Baden-Baden statt.