Männerchor lädt Projektsänger zum Mitsingen ein

Sein 175-jähriges Bestehen, das feiert der Männerchor Frohsinn Biberach am 12. November mit einem Jubiläumskonzert. Trotz den pandemiebedingten Einschränkungen ist die Entwicklung beim Männergesangverein Frohsinn Biberach sehr erfreulich. Die Zahl der Sänger ist stabil geblieben und die Sänger freuen sich auf die neue Herausforderung, das Programm für das Jubiläumskonzert zu erarbeiten. Verstärkung hierfür ist aber durchaus gewünscht, heißt es in einem Schreiben.

Der Gesangverein Frohsinn ist der einzige reine Männerchor in Biberach und einer der ältesten Vereine der Stadt, die heute noch existieren. Die musikalische Leitung hat seit vielen Jahren Chorleiter Simon Föhr. Im November 1846 wurde der Verein gegründet und feiert nun pandemiebedingt verspätet am 12. November diesen Jahres in der Gigelberghalle den 175. Geburtstag nach. Gemeinsam mit Biberacher Chören wird das Jubiläum gefeiert: Mitwirken werden der gemischte Chor Sängerbund Biberach und der Frauenchor FIS Rißegg.

Der Männerchor nutzt dieses Ereignis, um Schnuppersängern oder Projektsängern die Möglichkeit zu geben, beim Jubliläumskonzert mitzusingen. Dazu laden die Sänger des MGV Frohsinn alle sangesfreudigen Männer ein. Wer Lust hat, kommt einfach an einem Dienstag um 19.30 Uhr zu einer Schnupper-Singstunde ins neue Feuerwehrhaus in die Bleicherstrasse. Informationen hierzu gibt es auch beim ersten Vorsitzenden Rudolf Junginger unter Telefon 07351/73633 und unter www.mgv-frohsinn-biberach.de .