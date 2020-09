Madlen Nägele erreicht Platz drei

Beim dritten Lauf zum ADAC-E-Kids-Cup in Frickenhausen hat sich die Nachwuchs-Trialfahrerin Madlen Nägele vom AMC Biberach Platz drei in der Erfahrenen-Klasse gesichert. Emilia Wild wurde in Frickenhausen Sechste in der Anfänger-Klasse.

Erneut waren mehr als 30 Starter zwischen sechs und zwölf Jahren angetreten. Mit ihren Elektromotorrädern fuhren diese in Kleingruppen mit eigenem Punktrichter. Drei Runden mit jeweils sechs Sektionen waren zu bewältigen.

Gemeinsam in der Gruppe zu fahren bedeutete, dass zuerst die Sektion gemeinsam angeschaut und der Fahrweg durch die Sektion zu Fuß erarbeitet wurde. Dann wurde die Sektion von jedem Fahrer der Gruppe absolviert. Madlen Nägele legte zunächst eine Nullrunde vor. In Runde zwei und drei musste sie jedoch jeweils in Sektion fünf einen Fuß setzen. Dadurch kam sie mit zwei Fehlerpunkten auf Platz drei und rückte in der Gesamtwertung der Meisterschaft auf Rang vier vor. Für Emilia Wild war es die Premiere auf fremdem Gelände und der erst zweite Wettbewerb überhaupt. Die anfänglich höheren Fehlerpunkte waren daher der Aufregung geschuldet. Die dritte Runde verlief dann besser und sie wurde Sechste. In der Meisterschaft hat sie nun den dritten Platz inne. Das Finale des ADAC-E-Kids-Cups steht nun am 17. Oktober in Schorndorf auf dem Programm.