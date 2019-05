Madlen Maurer rückt in der württembergischen Bestenliste auf den dritten Platz vor

Die hochwertigsten Leistungen bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften im Biberacher Stadion haben Athleten des TV Bad Schussenried erzielt. So rückte Madlen Maurer mit ihren 13,35 Sekunden über die 100 Meter und 5,11 Meter im Weitsprung jeweils auf den dritten Platz in der württembergischen Bestenliste in der Altersklasse W14 vor. Auch Steffen Klinder (TV Bad Schussenried) platzierte sich mit 1,76 Meter im Hochsprung und 6,23 Metern im Weitsprung landesweit unter den besten zehn. Ein hoffnungsvolles Talent wächst mit David Söll (SV Kirchdorf) nach. Bemerkenswert war auch die Zeiten der 4x100-m-Staffel der TG Biberach bei den Frauen in der Besetzung Hannah Lang, Martina Schmid, Sabrina Pfiffl und Victoria Philipp sowie der U14 mit Raphael Tautermann, Til Fauth, Felix Hilt und Felix Rimmele.

Neben den Vereinen aus dem Landkreis waren auch Clubs aus dem oberschwäbischen Raum und darüber hinaus, nämlich der TV Kressbronn, der SV Oberteuringen, der TV Isny, die LG Welfen, die TG Bad Waldsee, die TSG Ehingen, die LG Teck, der TV Canstatt und der SC Vöhringen am Start. Selbst der SV Reutte aus Tirol hatte Teilnehmer entsandt, die – außerhalb Wertung – die Anlagen im Biberacher Stadion für einen Leistungstest nutzten.