Mabel Engler überraschend gestorben: Ihr Herz gehörte der Kinder- und Jugendarbeit

Ihr ganzes Herz gehörte der Kinder- und Jugendarbeit in Biberach: Nun trauern die Menschen um Mabel Engler, die am Sonntag überraschend gestorben ist. Nach langjähriger Krankheit verlor sie am Ende den Kampf gegen den Krebs. Mabel Engler war eine beeindruckende Frau, die in Biberach vieles angestoßen und erreicht hat. Sie wird auch deshalb ihren Mitstreiterinnen und Mitstreitern und den Biberacher Bürgerinnen und Bürgern in Erinnerung bleiben.

Wer Mabel Engler kannte, weiß, dass sie eine Kämpfernatur war und ein wahnsinnig positives Lebensgefühl versprühte. Durchsetzungsfähig wie sie war, hat sie sich mit oftmals etwas unkonventionellen Ideen und Ansätzen durchgesetzt. Die Zusammenarbeit mit ihr war immer geprägt von Optimismus und dem Willen, Missstände aufzudecken und Veränderungen zum Positiven herbeizuführen. Sie wollte nie stehenbleiben, immer mit der Zeit gehen und setzte sich immer für die Schwächeren ein – in ihrem Fall am liebsten für Kinder und Jugendliche. Ihnen gab sie ihre starke Stimme.

Aufopfernde Arbeit im Kinderschutzbund und bei Jugend Aktiv

Bereits mit 19 Jahren fing Mabel Engler an, beim Kinderschutzbund Biberach zu arbeiten. Bis zuletzt war sie Vorsitzende des Ortsverbands und diese ehrenamtliche Arbeit war 45 Jahre lang ihre Herzensangelegenheit. Mit nicht weniger Herzblut war sie rund 26 Jahre lang bei Jugend Aktiv tätig. Zu ihren Aufgaben gehörten unter anderem die jährliche Kinderfreizeit auf dem Gigelberg, theaterpädagogische Angebote und natürlich die vielen Angebote rund um das Spielmobil. Auch im Biberacher Kreistag war sie in früheren Jahren politisch aktiv.

Die studierte Sozialpädagogin und ausgebildete Theaterpädagogin nahm alles in Angriff, was ihr am Herzen lag, auch was ihre Familie und Freunde betraf. Seit einigen Jahren war sie auch immer in der Kaffee-Bühne in der Radgasse anzutreffen, die sie gemeinsam mit ihrem Partner Peter Grundwald aufgebaut hatte. Auch hier wird Mabel Engler eine große Lücke hinterlassen.

Ihr Tod ist ein großer Verlust für Familie, Freunde, all die vielen Kinder und Jugendlichen, die sie begleitet hat, und auch für die Biberacher Stadtgesellschaft, der nun eine starke, durchsetzungsstarke und liebevolle Stimme fehlt.