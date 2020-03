Die letzten beiden Rennen der Kanzi-Cup-Serie sind in Balderschwang ausgetragen worden. Die Nachwuchssportler des Skirennteams der TG Biberach zeigten dabei eine starke Leistung. Lediglich die ganz jungen Rennläufer waren besonders beim zweiten Lauf durch die vielen Slalomstangen des direkt daneben gesteckten ersten Durchgangs irritiert.

Bei den U8-Jungen erreichte Stefan Stöferle den zweiten Platz im ersten Rennen, im zweiten schied er aufgrund eines Fahrfehlers aus. In der Gesamtwertung erreichte er Rang vier. In der gleichen Altersklasse fuhr Ludwig Felder im ersten Durchgang auf Platz sieben, im zweiten wurde er wegen eines Torfehlers disqualifiziert. Platz zwölf schlug für ihn in der Endabrechnung zu Buche. Für Hanna Marie Osterspey lief es bei den Mädchen in der gleichen Altersklasse an diesem Tag nicht rund. Ein Fahr- und ein Torfehler führten zur Disqualifikation in beiden Durchgängen. Dennoch erreichte sie in der Gesamtwertung den zweiten Platz. In der Altersklasse U10 ging Theo Felder an den Start und erzielte die Plätze acht und sechs, die Rang acht im Gesamtklassement bedeuteten. In diesem wurde Jakob Zenzen Elfter, in Balderschwang konnte er krankheitsbedingt nicht antreten.

Mario Stöferle startete in der Klasse U12 und erreichte dort zweimal den zwölften Platz. Er wurde 14. in der Gesamtwertung. Elias Osterspey (U12) fand ebenso nicht ganz seinen Rhythmus, was zu zweimal Platz sechs führte und in der Gesamtabrechung zu Rang elf. Luis Banert (U12) wurde 17., Franziska Zenzen (U12) 20. – beide konnten beim Finale nicht teilnehmen. Bei den U14-Mädchen erreichte Lena Ströbele den fünften und den sechsten Platz und holte sich in der Cup-Wertung Rang sechs. Hervorragend lief es in dieser Altersklasse für Luna Pitsch, die zweimal auf Platz eins fuhr. Dadurch holte sie sich auch den Sieg in der Gesamtwertung. Julian Ströbele (U14) bestätigte seine ansteigende Form mit den Rängen vier und drei – er wurde Fünfter in der Endabrechnung.

Sehr gut lief es auch bei Maike Melzer (U16), die sich wie Luna Pitsch zum Doppelsieg fuhr und sich so auch Platz eins in der Gesamtwertung sicherte. Ihre Schwester Frauke (U16), kam im ersten Durchgang auf Platz drei und wurde im zweiten disqualifiziert – dennoch reichte es zu Platz drei in der Gesamtwertung. Stella Pitsch (U16) schied im ersten Durchgang aus und erreichte im zweiten Lauf den sechsten Platz, den sie am Ende auch im Gesamtklassement belegte. Antonia Wieland (U21) bestritt nach langer Verletzungspause ihre ersten Saisonrennen und verbuchte zweimal Platz vier, was ihr in der Gesamtwertung Rang sechs bescherte. Coco-Mieke Stach sicherte sich in der gleichen Gruppe zweimal Platz zwei und somit Rang drei in der Cup-Wertung.

Aufgrund der vielen Terminverschiebungen fand auch das KAT3-Sölden-Gedächtnisrennen in Damüls statt. Bei diesem landete Maike Melzer, die nur an einem Tag am Start war, im Slalom Platz 22. Am kommenden Wochenende stehen nun die Bezirksmeisterschaften auf dem Programm.