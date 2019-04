Lukas Kerler erreicht Platz acht bei Debüt

Lukas Kerler vom AMC Biberach ist bei seinem Debüt in der German-Cross-Country-Serie (GCC) in Triptis auf den achten Platz gefahren. Thorsten Roth wurde Zwölfter, Larissa Mayer erreichte den 22. Platz.

Der Serienauftakt beim MSC Triptis war geprägt vom Aprilwetter. Schnee und Sonne wechselten ab, es blieb jedoch dauerhaft kalt für die rund 800 Starter an beiden Tagen. Die Strecke verlief auf der sandigen Motocrossstrecke, es gab aber auch Waldpassagen und einen Acker zu befahren.

Kälte macht zu schaffen

Larissa Mayer startete in der mit 29 Fahrerinnen besetzten Klasse MX Women. Sie kam zwar gut weg, hatte aber dann in den ersten drei Runden Schwierigkeiten, ihren Rhythmus zu finden. Da sie die Strecke noch nicht kannte, setzte sie ihre Sprünge ein paar Mal zu kurz und landete im Gegengraben, was sie viel Kraft kostete. Trotz warmer Kleidung machte ihr aber auch die Kälte zu schaffen. Hinzu kam, dass ihr ein anderer Fahrer noch vor das Vorderrad fuhr und sie abräumte. Nach eineinhalb Stunden Fahrzeit war sie komplett durchgefroren und am Ende ihrer Kräfte, erreichte aber dennoch eine halbe Stunde später nach 18 Runden den 22. Platz. Lukas Kerler ging in der mit 28 Fahrern besetzten Klasse Beginner Light auf die Strecke. Er kam als Vierter vom Start weg, verlor danach aber einige Plätze. Kerler fand jedoch seinen Rhythmus wieder und arbeitete sich erneut nach vorn. Am Ende kam er nach einer Stunde und neun Runden auf Platz acht. „Ein bisschen mehr wäre schon noch drin gewesen, aber fürs erste Rennen bin ich ganz zufrieden“, lautete sein Resümee.

Roth ist im Pech

Thorsten Roth startete in der Klasse XC Pro2. Auch hier gingen 29 Starter ins Rennen. Roth hatte das Pech in einem der letzten Rennen des Tages und aus der zweiten Reihe zu starten. Die Strecke hatte schon schwer gelitten. „Alles war komplett zerfahren, es hatte ein Loch nach dem anderen“, so Roth der nach dem Start zunächst 17. war. Im weiteren Verlauf hatte er zwei Stürze und musste mehrmals die Brille wechseln, da sie ständig anlief und die Sicht beeinträchtigte. Roth beendete das Rennen nach zwei Stunden (18 Runden) als Zwölfter und war damit nicht zufrieden. Beim nächsten Lauf in Walldorf im Mai will er es besser machen und unter die Top Ten fahren.