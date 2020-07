Endlich wieder Kultur, endlich wieder Live-Musik, so kann man aufatmend den Beginn der Kulturveranstaltungen in Biberach kommentieren. Mit dem Streichquartett-Konzert, gespielt von Mitgliedern des Orchesters der Bayerischen Staatsoper, war dies nach dem Kabarett am Samstagabend (SZ berichtete) die zweite Veranstaltung an diesem Wochenende.

Die rund 100 Besucher in der Gigelberghalle konnten – mit viel Abstand in Zweiergrüppchen – eine neue „luftige“ Konzertatmosphäre genießen und dem von den Verantwortlichen bestens organisierten Hygiene- und Abstandskonzept volles Vertrauen entgegenbringen.

„Wir brauchen Kultur, aber die Kultur braucht auch uns“, so das Motto von Kulturdezernent Jörg Riedlbauer bei seiner Begrüßung. Er bezeichnete das Streichquartett als die „Königsdisziplin in der Kammermusik“. Der aus Biberach stammende Immanuel Drißner (Violine), Markus Kern (Violine), Dietrich Cramer (Viola) und Dietrich von Kaltenborn (Violoncello) brachten Ludwig van Beethovens Streichquartett op.18 Nr. 1 in F-Dur, den Walzer Nr. 2, c-Moll aus der Suite für Varieteorchester von Dmitri Schostakowitsch und von Antonin Dvorak das „Amerikanische Quartett“ F-Dur op.96 zu Gehör.

Nachdem Haydn und Mozart die Gattung Streichquartett schon zur vollen Blüte und Reife geführt hatten, machte sich auch Beethoven mit den sechs Quartetten op.18 im Jahre 1799 an diese Gattung. Anfangs noch stark von Haydn inspiriert, entwickelte er aber im Laufe seines Schaffens ganz eigenständige, dichtgewobene, auch schwer zu spielende Hochkaräter.

Das op.18 Nr. 1 kommt im ersten Satz noch ganz im Stile Haydns daher. Die vier Musiker entwickelten einen schönen, homogenen Streicherklang, bei dem Melodiebildung und Begleitfiguren gut ausbalanciert waren. Kompositorisch interessant ist der 2. Satz, der mit der Bezeichnung „Adagio affettuoso ed appassoinato“ (liebevoll und leidenschaftlich) Bezug nimmt zur „Unsterblichen Geliebten“, die Beethoven in einem Brief erwähnt. Gemeint ist wahrscheinlich die adlige Josephine Brunsvik, die er in Klavier unterrichtete und ihr auch die Vertonung des Goethe-Liedtextes „Ich denke dein“ widmete.

Die Erste Violine „singt“ wunderschön das Thema, das mit seinen nach Auflösung strebenden Leittönen musikalische Seufzer suggeriert. Auch die Leidenschaft kommt mit dem Unisono aller Instrumente im Forte zum Zug, mitreißend vom Streichquartett interpretiert.

Mit seinem Walzer Nr. 2 aus der Suite legte Schostakowitsch ein zugleich eingängiges wie mitreißendes Stück Musik vor, das durchaus wienerisch, aber auch ein bisschen schräg im Stile Piazzollas daherkommt. Die Melodie erfuhr durch den Film „Eyes Wide Shut“ von Stanley Kubrick große Berühmtheit.

Der Knüller des Abends war das „Amerikanische Quartett“ von dem aus Böhmen stammenden Antonin Dvorak. Das Quartett ist, wie seine „Sinfonie aus der Neuen Welt“, in Spillville, einem kleinen Ort in Iowa entstanden. Inmitten von viel Natur konnte Dvorak während seiner Sommerferien die Ruhe und Weite der Landschaft genießen und hatte Zeit zu komponieren.

Schon der erste Satz atmet die Weite der Landschaft. Nacheinander entfalten die Instrumente der Reihe nach die Melodie, bis ein großes Landschaftsgemälde entsteht und der Satz im überzeugend dargebotenen satten Streicherklang endet.

Der wunderbare zweite Satz beginnt mit dem weitgeschwungenen Thema, das dem Cello mit seinem warmen Klang wie auf den Leib geschnitten ist. Die Begleitfiguren der anderen Instrumente sind nicht nur Füllwerk, sondern entwickeln sich zum musikalischen Ereignis. Die unschlagbare Melodie wird abwechselnd gespielt, am Schluss vom Cello, bereichert durch die begleitenden Pizzicati. Der wunderbare Konzertabend endete mit viel Applaus, jedoch, dem Sicherheitskonzept gehorchend, ohne Zugabe.