Luftgewehr: Großes Finale zwischen Illerbachen und Oberstetten

In der Luftgewehr-Kreisoberliga des Schützenkreises Biberach-Iller kommt es am letzten Wettkampftag zum großen Finale zwischen dem SV Illerbachen und dem SV Oberstetten. Beide Mannschaften gewannen ihre Auswärtsbegegnungen mit 5:0. Beide liegen ungeschlagen mit 12:0 Mannschaftspunkten an der Tabellenspitze. Tabellenführer SV Illerbachen setzte sich beim SV Sinningen durch. In dieser Begegnung erzielte Andreas Burghart bereits zum dritten Mal in Folge mit 386 Ringen ein Topergebnis.

Bester Akteur des SV Oberstetten beim SV Kirchberg war Hartmut Losert mit seinen 383 Ringen. Überragender Schütze beim 3:2-Sieg des SV Regglisweiler gegen des SV Rot war Stephan Müller mit überragenden 389 Ringen. Durch eine ausgeglichene Mannschaftsleistung bezwang die Zweite des SV Haslach den SV Birkenhard mit 3:2. Das beste Ergebnis dieser Begegnung erzielte der Haslacher Felix Scheffold mit 378 Ringen.