Luftballons für Inklusion

Zum Aktionstag „Inklusion von Anfang an. Los geht‘s. Mit Dir!“ in Zusammenarbeit mit der Aktion Mensch sind kürzlich bei der Lebenshilfe in Biberach Luftballons mit Postkarten in den Himmel gestiegen. Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai sei ein wichtiger Tag für Menschen mit Behinderung, schreibt die Lebenshilfe.

Besonders an diesem Tag soll darauf aufmerksam gemacht werden: Alle Menschen sind gleich wichtig, wertvoll und sollen gleichberechtigt teilhaben. Menschen mit und ohne Behinderung. Um trotz der momentanen Umstände ein Zeichen zu setzen, kreierten die Bewohner mit großer Freude Postkarten mit ihren persönlichen Botschaften und ließen sie in den Himmel steigen. „Wer eine findet, darf gerne antworten“, schreibt die Lebenshilfe. Weitere Bilder gibt’s online.