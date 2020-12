Lüften in Coronazeiten: Dieser Fachmann der Hochschule Biberach erklärt, was wie viel bringt

Das Lüften ist eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus, das gilt auch an Weihnachten, wenn sich Familien treffen. Aber wie lüftet man am besten? Und was bringen Lüftungsanlagen und Filtrationsgeräte? Birgit van Laak sprach mit Michael Haibel, Professor für Lüftungs- und Klimatechnik an der Hochschule Biberach und Mitglied des vom Land Baden-Württemberg einberufenen Expertenkreises Aerosole.

Herr Professor Haibel, wie machen Sie es zu Hause: Sind Sie am Stoßlüften oder nutzen Sie eine Lüftungsanlage oder Luftfiltrationsgeräte?

Ich lüfte über die Fenster, entweder durch Stoß- oder durch Dauerlüftung. Ich selbst bin jemand, der Frischluft mag.

Wie lange soll das Stoßlüften im Privathaushalt dauern?

Für den Luftaustausch braucht es Wind oder einen entsprechenden Temperaturunterschied zwischen drinnen und draußen. Ist es im Raum 20 Grad warm und draußen auch, gibt es keinen Luftaustausch. Bei 14/15 Grad Außentemperatur und einer Raumtemperatur von 22 Grad wäre hingegen die Differenz groß genug. Im Winter bei fünf Grad reichen wenige Minuten. In einem Raum von 20 Quadratmetern braucht die Stoßlüftung über ein einziges Fenster vier Minuten. Öffnet man hingegen zwei Fenster, reichen zwei Minuten. In einem Wohn-/Essraum mit 40 Quadratmetern sollten zwei Fenster vier Minuten lang geöffnet werden. Will man nur ein Fenster aufmachen, braucht der Luftaustausch sieben Minuten.

Wie erreicht man den Luftaustausch an wärmeren Tagen, wenn Außen- und Innentemperatur gleich sind?

Mit Querlüften, indem man gegenüberliegende Fenster oder eine Tür aufmacht, sodass es richtig durchpfeift. Man profitiert dabei vom Temperaturunterschied, den es an unterschiedlichen Gebäudeseiten immer gibt.

Viele neuere Gebäude verfügen über Lüftungsanlagen. Ist man damit auf der sicheren Seite?

Mit einer Lüftungsanlage ist man fein raus. Damit verfügt man über ein technisches System, das für einen ausreichenden Austausch der Raumluft sorgt. Die Anlage muss auf die Nennleistung eingestellt werden, das heißt auf 0,4-fachen Luftwechsel. Nichtsdestotrotz ist in Pandemiezeiten gelegentliches Stoßlüften sinnvoll, weil man damit einen schnelleren Luftaustausch erreicht als mit der Lüftungsanlage. Ich würde vorschlagen, einmal pro Stunde eine Stoßlüftung vorzunehmen.

Zurzeit wird über Filtrations- und Reinigungsgeräte diskutiert. Wie funktionieren sie?

Umluftfiltrationsgeräte saugen die Luft an, ziehen sie über einen Hepafilter und stoßen sie wieder in den Raum. Man geht davon aus, dass so der Großteil der Aerosole zurückgehalten wird. Bei Luftreinigern handelt es sich um Geräte, die zusätzlich zum Hepafilter eine Reinigung mittels UV-Licht vornehmen. Die erzeugten UVC-Strahlen sind so aggressiv, dass sie Mikroorganismen töten können. Bei diesen Luftreinigern muss darauf geachtet werden, dass die UV-Röhren intakt sind. Ein anderes Thema ist, dass die Geräte Ozon erzeugen können, das die Schleimhäute reizen kann. Die Lösung dafür heißt Aktivkohlefilter. Für Filtrations- wie für Reinigungsgeräte gibt es bisher allerdings kein zertifiziertes Prüfungsverfahren zum Nachweis der Wirksamkeit. Aber es wird mit Hochdruck daran gearbeitet.

Kann der Einsatz dieser Geräte das Lüften ersetzen?

Man macht mit den Geräten nichts falsch. Das Lüften, den kompletten Austausch der Luft, ersetzen sie aber nicht. Die Filter holen einen bestimmten Anteil der Viren heraus, optimalerweise schaffen sie so viel wie die virenbelastete Person ausatmet. Aber bis das Gerät die Viren herausfiltert, sind sie erst einmal in der Luft. Bis zu dem Zeitpunkt hat sie jemand, der dem Virusträger nah genug gegenübersteht, vielleicht schon eingeatmet.

Braucht man solche Geräte im Privathaushalt?

Wie gesagt, man macht nichts falsch mit den Geräten. Sie können ein zusätzlicher Baustein sein, um das Risiko zu mindern. Aber sie ersetzen das Lüften nicht.

In diesem Winter dürfte der Energieverbrauch durch das häufigere Lüften steigen…

Energiesparen ist das Thema unserer Zeit, zugleich wird jetzt gefordert, extra häufig zu lüften. Mit dem Widerspruch muss man umgehen und daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen. Der Appell an Behörden und Gewerbe könnte deshalb lauten: Die Pandemie zeigt, wie wichtig klassisches Lüften sein kann. Um Lüften aber energetisch vertretbar zu machen, braucht es die Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Eine Überlegung für die Schulen könnte sein, dass man – bevor man zu Zwischenlösungen wie Filtration greift – mehr investiert und eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung nachrüstet.