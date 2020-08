Ludwig Kibler und Tromposi spielen zusammen

Erhabene Posaunenklänge sowie Orgelmusik aus verschiedenen Jahrhunderten erwarten die Zuhörer beim Konzert des Posaunenquartetts „Tromposi“ gemeinsam mit dem Organisten Ludwig Kibler am Sonntag, 16. August, um 17 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin in Biberach. Vier Posaunen, begleitet oder im Wechsel mit einer Orgel, sind eine eher ungewöhnliche Besetzung. Doch die Zusammenarbeit mit Organist Ludwig Kibler hat sich bewährt. Zur Aufführung gelangt ein reizvoller Stilmix von Frühbarock bis Moderne. Unter anderem stehen Werke von Purcell, Haydn und Sparke auf dem Programm. Das Posaunenquartett Tromposi kommt aus dem oberschwäbischen Raum und existiert als Gruppe seit 1997. Ludwig Kibler ist als Organist, Pianist, Sänger und Klarinettist in verschiedenen Ensembles aktiv.