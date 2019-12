Lottner und Masur triumphieren

Antonia Lottner und Daniel Masur heißen die neuen deutschen Tennismeister. Bei den nationalen Titelkämpfen in Biberach siegte die an Position zwei gesetzte Lottner im Endspiel gegen Katharina Hobgarski mit 6:1, 3:6 und 6:1. Bei den Männern gewann Daniel Masur seinen zweiten nationalen Titel gegen Leonard von Hindte durch einen 6:1, 6:3-Finalsieg.

Im Frauen-Endspiel standen sich mit Lottner (TC Bad Vilbel/2) und Hobgarski (TC Bredeney Essen/1) die beiden Topgesetzten des Turniers gegenüber. Die 23-jährige Lottner, deutsche Meisterin des Jahres 2014, erwischte den besseren Start und holte sich Satz eins schnell mit 6:1. Nach einer Verletzungspause Hobgarskis zu Beginn des zweiten Durchgangs kam die 22-jährige Essenerin, die in ihrem dritten Finale bei den deutschen Meisterschaften stand, besser ins Spiel und gewann den Satz mit 6:3. Im Entscheidungsdurchgang schaffte Lottner wiederum ein frühes Break zum 2:0, um nach 1:39 Stunden mit 6:1 ihren zweiten deutschen Meistertitel perfekt zu machen. „Ich freue mich riesig über den Sieg“, so Lottner. „Es ist schön, deutsche Meisterin zu sein.“

Von Hindte fühlt sich wie ein Sieger

Im Finale der Männer-Konkurrenz setzte sich der an Position zwei gesetzte Daniel Masur (Tennispark Versmold) deutlich gegen den ungesetzten Überraschungsfinalisten Leonard von Hindte (Der Club an der Alster) durch. Nach einer knappen Stunde stand der 6:1 und 6:3-Sieg des 25-jährigen Masur fest. Es ist der zweite Titel für den Rechtshänder nach 2017. „Es ist sehr schön, das Jahr mit einem Titel zu beenden. Ich hoffe, dass ich meine Form mit in die nächste Saison nehmen kann“, so Masur. Auch der unterlegene von Hindte, der im Turnierverlauf hintereinander drei gesetzte Spieler bezwang, zog ein positives Fazit. „Ich habe heute zwar nicht mein bestes Tennis gespielt, aber Daniel hat das einfach auch nicht zugelassen“, sagte der 25-jährige Hamburger. „Ich fühle mich aber auch wie ein Sieger, denn ich hatte eine tolle Woche in Biberach und hätte nie gedacht, dass ich das Endspiel erreichen könnte.“

Thomas Heil, DTB-Vizepräsident Wettkampfsport, dankte allen, die zum Gelingen der Meisterschaften beigetragen haben. „Man merkt dem Württembergischen Tennisbund und dem gesamten Organisationsteam die langjährige Erfahrung an“, sagte Heil. „Wir freuen uns schon auf die – mindestens – nächsten beide Jahre in Biberach.“ Stefan Hofherr, Präsident des Württembergischen Tennisbunds (WTB) sprach von wieder einmal tollen Titelkämpfen mit verdienten Siegern. „Mein Dank gilt dem DTB für sein Vertrauen, uns die Meisterschaften bis zur 50. Auflage in 2021 als Ausrichter zu übertragen“, sagte Hofherr und bedankte sich darüber hinaus bei der Stadt Biberach, den Sponsoren, allen Spielerinnen und Spielern sowie allen ehrenamtlichen Helfer aus dem Organisationsteam.