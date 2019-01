Lotte Obrist bleibt Kreisvorsitzende

Lotte Obrist ist beim Leichtathletik-Kreistag in Biberach in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt worden. Auch Reinhard Hentze (Sportwart) und Peter Schlecht (Pressewart) wurden einstimmig wiedergewählt. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Jürgen Littwin und Martin Resnik (beide vom TSV Laupheim).

Vertreter von acht der zehn aktuell Leichtathletik treibenden Vereine im Landkreis – TG Biberach, TV Bad Schussenried, SV Kirchdorf, TSV Riedlingen, TSV Laupheim, TSV Wain, TV Dettingen und TSG Maselheim – sind beim Kreistag im TG-Vereinsheim vor Ort gewesen.

Die Vorsitzende Lotte Obrist aus Wain berichtete zuvor bei ihrem Rückblick, dass es in der abgelaufenen Saison viele erfreuliche Ergebnisse gegeben habe. In der württembergischen 30er-Bestenliste ist der Kreis Biberach insgesamt 35-mal vertreten. Der TV Bad Schussenried schaffte 13 Nennungen, der SV Kirchdorf elf, die TG Biberach fünf und auch der TSV Riedlingen, der TSV Laupheim, der SV Birkenhard sowie die TSG Maselheim sind mit jeweils einem Athleten vertreten.

Starkes Quartett

Anna Kösler von der TG Biberach führt die Bestenliste im Hammerwurf mit 47,09 Meter an. Madlen Maurer konnte sich fünfmal unter den 30 besten Athleten in Württemberg platzieren, Steffen Klinder (gleichfalls vom TV Bad Schussenried) und David Söll (SV Kirchdorf) gelang dies viermal. Michael Zeiler von der TG Biberach, im Jahr 2017 noch der Topleistungsträger, musste derweil verletzungsbedingt die ganze Saison pausieren.

Zum zweiten Mal führte der Leichtathletikkreis in der vergangenen Saison eine Kinder-Leichtathletik-Liga durch. Es gab drei Wettkampftage mit insgesamt 281 Kindern aus neun Vereinen. Der Gesamtsieg ging in der Altersklasse U8 an den TSV Riedlingen und in der U12 an den TV Dettingen, während bei der U10 der SV Erolzheim und der TV Dettingen punktgleich durchs Ziel gingen. Sehr guten Anklang fand die Veranstaltung „Kinderleichtathletik vor Ort“ im Kirchdorfer Stadion mit 350 Teilnehmern, ebenso ging auch die VR-Talentiade mit 80 jungen Sportlern in Kirchdorf über die Bühne.

Kassenwart Christian Bloemers (TSV Laupheim) lebt derzeit in den USA, wird aber die Kasse aus der Ferne bis zur nächsten Wahl weiter betreuen. Frauenwartin Sigrid Barlak (TG Biberach) freute sich darüber, dass vom Verband weiterhin wenigstens eintägige Frauenseminare angeboten werden. Sportwart Reinhard Hentze (TSG Maselheim) beklagte die geringen Anreize, die den Übergang von der Kinder- in die Jugendklassen gewährleisten sollten. Mit der Gründung einer „Brainstorming-Gruppe“ will er nun für Abhilfe sorgen. Pressewart Peter Schlecht (Dettingen) berichtete von einer guter Zusammenarbeit mit der lokalen Tageszeitung und bedankte sich bei Edwin Müller (Riedlingen) und Hermann Hummel (Kirchdorf) für die geleistete Unterstützung. Kampfrichterwartin Martina Christ (TG Biberach) wies auf die Schwierigkeiten hin, qualifizierte Helfer zu gewinnen und erläuterte einige Regeländerungen.

Thorsten Banzhaf (Riedlingen) regte an, die Ausschreibung von Wettkämpfen auch auf der Homepage zu veröffentlichen, während Christa Remiger (Kirchdorf) dafür warb, Übungsleiterlehrgänge beim Württembergischen Leichtathletikverband zu beantragen. Knut Wehr (Wain) bekundete derweil, sich auch weiterhin um die Homepage zu kümmern.