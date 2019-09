Lokalderby geht an Vöhringen

Vöhringen ist weiterhin kein gutes Pflaster für die Handballer der TG Biberach. Am zweiten Landesliga-Spieltag musste sich die Mannschaft von Trainer Dominic Ellek dem SC Vöhringen am Samstagabend mit 23:24 (9:14) geschlagen geben.

Die TG konnte dabei über die ganze Partie gesehen nicht an die starke Leistung aus dem ersten Saisonspiel anknüpfen. Immerhin gelang ihr der Start ins Spiel und Biberach ging durch den Treffer von Simon Krais mit 1:0 in Führung. Die TG spielte in den ersten Minuten gewohnt variabel, war von vielen Position aus erfolgreich. Allerdings zeigten auch die Vöhringer eine starke Leistung und spielten routiniert ihre Spielzüge im Angriff.

Vöhringen setzt sich ab

Und so konnten sich die Gastgeber, nachdem die ersten 20 Minuten ausgeglichen verliefen, gegen Ende der ersten Halbzeit absetzen. Nach dem Anschlusstreffer von Markus Böck zum 8:9 lief bei den Blau-Gelben nicht mehr viel zusammen. Bis zum Ende der ersten Hälfte konnten sich die Gastgeber bis auf 14:9 absetzen.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich dasselbe Bild. Die Biberacher Deckung und auch die Torhüter bekamen den stark aufspielenden und wurfgewaltigen Vöhringer Rückraumschütze Valentin Istoc zu keinem Zeitpunkt in den Griff. Er allein konnte acht Mal einnetzen und war damit für ein Drittel der Vöhringer Treffer verantwortlich.

Nach dem Treffer zum 16:10 durch Istoc ging jedoch nochmal ein Ruck durch die Biberacher Mannschaft. Sie konnte den Rückstand peu à peu verkürzen und Lukas Fimpel gelang mit einem erfolgreichen Siebenmeterversuch der 20:19-Anschlusstreffer zehn Minuten vor Spielende. Dank der kampfstarken Leistung der TG war nun wieder alles offen, vor allem nachdem Fimpel in der 56. Minute der 22:22-Ausgleich gelang.

Doch dann war es auf Vöhringer Seite vor allem der Ex-Biberacher Stefan Beljic, der mit zwei Treffern alles klar machte. So stand am Ende eine 23:24-Niederlage und damit bleibt der Sieg im ersten Spiel der bislang einzige erfolgreiche Auftritt der TG in dieser Spielzeit.