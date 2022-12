Lkw-Durchfahrtsverbot auf der B312 soll kommen

Eine ganztägige Tempo-30-Regelung ist auf großen Teilen der innerstädtischen B312 seit Anfang November bereits in Kraft. Nun will die Stadt auch ein Lkw-Durchfahrtsverbot für diesen Bereich beschließen. Der Bauausschuss berät über diese Frage in seiner Sitzung an diesem Donnerstag ab 16 Uhr im Biberacher Ratssaal.

Die Grünen-Fraktion hatte 2019,2020 und 2021 jeweils ein Lkw-Durchfahrtsverbot im innerstädtischen Bereich der B312 beantragt. Dies betrifft die Riedlinger Straße, Felsengartenstraße, Theaterstraße, Kolpingstraße, Saulgauer Straße sowie Teile der Waldseer Straße.

Aus Richtung Riedlingen soll der Verkehr über die Nordwest-Umfahrung und dann weiter über die Ulmer Straße/Memminger Straße geleitet werden. Aus den Richtungen Ravensburg, Ochsenhausen und Ulm sollen die Lkws ab dem Jordanei ebenfalls über Memminger und Ulmer Straße geleitet werden. Lieferverkehr darf weiterhin in die Innenstadt fahren.

Es gibt einen Knackpunkt

Knackpunkt der ganzen Geschichte: Während der Schwerlastverkehr auf der innerstädtischen B312 dadurch signifikant abnehmen dürfte und sich für die Anwohner positiv auswirkt, steigt die Belastung auf der Ulmer und Memminger Straße. Auch entlang dieser Straßen wohnen Menschen. Die Stadtverwaltung argumentiert in ihrer Sitzungsvorlage, dass die Zahl der vom Lärm betroffenen Anwohner durch die neue Verkehrsführung insgesamt sinkt. Eine noch stärkere Entlastung bringt aus Sicht der Stadt der geplante Bau des B30-Aufstiegs, der einen großen Teil des Lkw-Durchgangsverkehrs von der Nordwest-Umfahrung direkt auf die B30 bringen soll.

Nach der Beratung im Bauausschuss soll der Gemeinderat das Lkw-Durchfahrtsverbot am 12. Dezember beschließen.