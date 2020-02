Live-Reportage im Traumpalast

In einer spannenden und humorvollen Live-Reportage steht Dirk Bleyer am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr im Traumpalast Biberach Rede und Antwort auf alles, was man wissen muss, um den südafrikanischen Safari-Alltag meistern zu können. Monatelang und zu jeder Jahreszeit ist er in der Kaprepublik unterwegs, um für seine Multivision zu fotografieren.

Highways, Staubpisten und verborgene Elefantenpfade führen ihn aus Kapstadt hinaus zu subtropischen Stränden an der Garten Route, ins wilde Buschland der Karoo und zu ursprünglichen Dörfern in der Wild Coast und den Drakensbergen von Lesotho. Dabei erfährt der Reisende immer wieder südafrikanische Gastfreundschaft, ob beim König der Venda, im Township Soweto oder bei den Buschmännern in der Kalahari. Einlass ist um 19.45 Uhr.