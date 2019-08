Live im Radio-7-Studio: Wie eine Sendung abläuft und warum es ein „Havariestudio“ gibt

Die Radio-7-Redaktion in Ulm hat ihre Pforten am Dienstag für Interessierte geöffnet. Anlässlich der Aktion „Schwäbische Türöffner“ bewarben sich viele SZ-Leser für den Blick hinter die Kulissen des Radiosenders, doch nur 20 hatten das nötige Glück bei der Verlosung.

Der erste Betrieb, der seine sonst verschlossenen Türen aufmacht, ist der Hörfunksender Radio 7. Der regionale Sender gehört zu Teilen zu „Schwäbisch Media“ und arbeitet mit der „Schwäbischen Zeitung“ zusammen. Begrüßt wurden die Gäste von Radio-7-Geschäftsführer Michael Kühn und Chefredakteur Uli Kiesewetter. „Solche Veranstaltungen sind schön und wichtig. Wir machen das hier, um zu zeigen, wie viele Leute hinter so einer Radiosendung stehen und um ein paar neue Hörer zu gewinnen“, sagt Kühn. „Regionalität ist für uns ein ganz wichtiger Punkt“, fügt Kiesewetter hinzu.

Woher kommt der Name?

Am Anfang der Besichtigung stand eine kleine Präsentation, in der Kühn und Kiesewetter den Gästen interessante Fakten über Radio 7 erzählten. So hat der Sender ungefähr eine Million Hörer am Tag und 1,9 Millionen regelmäßige Hörer. Die Chefs standen hier den neugierigen Fragen der Besucher, Rede und Antwort. Die Frage nach der Entstehung des Namens von Radio 7 hörte Uli Kiesewetter dabei nicht zum ersten Mal. „Die Älteren erinnern sich bestimmt noch an die vierstelligen Postleitzahlen. Unser Verbreitungsgebiet war früher die gesamte Region, in der die Postleitzahlen mit sieben anfingen. So kam der Name zu Stande“, sagte der Chefredakteur. Die Frage, wer über die Musik bestimmt und nach welchen Kriterien das Musikprogramm ausgewählt wird, wurde ebenfalls beantwortet. „Wir überlassen das nicht dem Zufall. Es wird mit viel Geld getestet, was bei unseren Hörern gut ankommt. Letztendlich entscheidet die Musikredaktion über das Programm“, erklärte Kiesewetter.

Radio 7 zeichnet sich vor allem durch seine häufigen Veranstaltungen aus. Mit bekannten Musikern macht der Radiosender im Jahr ungefähr 200 Aktionen, wie das Schwörfestival und die Charity Night. „Wir wollen Radio 7 durch die Events erlebbar machen“, so der Chefredakteur.

Bei der Führung durchs Gebäude warfen die Gewinner der Verlosung einen Blick in die Redaktion und ins Aufnahmestudio. Im „Havariestudio“, das benutzt wird, wenn es im Hauptstudio technische Probleme gibt, wurde die Gruppe Zeuge von hochmoderner Technik und durfte diverse Beiträge hören.

Zu einem besonderen Highlight wurde der Besuch bei Moderator Dominic Gebauer. Während der laufenden Radiosendung im Hauptstudio duften die Gäste dabeisein. Als in den Radios gerade Musik zu hören war, unterhielt er sich mit der Gruppe über seine Tätigkeit. Nur Sekunden bevor er wieder zur Live-Moderation überging, setzte er gemütlich seine Kopfhörer auf: „30 Sekunden sind beim Radio viel Zeit.“ Den Besuchern sagte er, sie könnten jetzt entweder ruhig sein oder herumschreien, um zu sehen wie er mit Störungen umging. Bei der folgenden Moderation traute sich jedoch keiner der Gäste einen Laut von sich zu geben. Gekonnt kündigte Gebauer das weitere Programm an. Zur Hilfe nahm er nur einige kurze Stichpunkte auf seinem Monitor, was für Staunen bei den Besuchern sorgte.

„Ich habe mir das hier genau so vorgestellt“, sagte Birgit Kling aus Eberhardzell. Sie hatte durch den Vorbericht in der „Schwäbischen Zeitung“ von der Aktion erfahren und sich spontan mit ihrem Sohn angemeldet. „Es war sehr informativ und auch für Laien gut verständlich“, sagte sie. Der junge Leon Schmid, ebenfalls aus Eberhardzell, kann sich sogar vorstellen mal beim Radio zu arbeiten. „Aber nicht als Moderator“, sagte er und schmunzelte.