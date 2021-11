Literatur und Philosophie vereint

Ganz im Sinne der Hochschulstadt wollen die Hochschule Biberach (HBC) und die Wieland-Stiftung enger zusammenarbeiten: Erste Projekte haben die Geschäftsführerin von Stiftung und Archiv, Kerstin Bönsch, und Professor Harald Schwaetzer, der eine Gastprofessur für Philosophie an der HBC innehat, bereits umgesetzt. So hatten sie Ende Oktober etwa zur Ringvorlesung Kosmopolitismus eingeladen; die Vorträge fanden öffentlich und erstmals wieder in Präsenz statt.

Im Sommer dagegen, als die Hochschule noch im Online-Betrieb war, hatten die Literaturwissenschaftlerin und der Philosoph bereits für einen Podcast zusammengearbeitet. Thema damals: „Der Sturm“, ein klassisches Drama, das 1761 in einer Übersetzung Wielands in Biberach uraufgeführt worden war und an der Hochschule in der Gegenwart rund um die Problematik des Anthropozäns thematisiert wurde, also dem menschengemachten Zeitalter.

„Die Verbindung einer überwiegend technisch ausgerichteten Hochschule und der Wieland-Stiftung ist auf den ersten Blick vielleicht überraschend, doch zeigt die Zusammenarbeit bereits jetzt, wie gut die Themen unserer beiden Institutionen zueinander passen“, sagt Professor Jens Winter, Prorektor für Lebenslanges Lernen und Internationales.

„Literatur und Philosophie gehen also ganz wunderbar Hand in Hand“, sagt Kerstin Bönsch über die Zusammenarbeit von Wieland-Stiftung und Hochschule. Dabei eröffnet das enge Verhältnis der beiden Denkformen interessante Perspektiven auf den gesellschaftlichen Wandel auch in der Gegenwart. „Klimawandel, Migrationspolitik oder die Corona-Pandemie stellen uns vor große Herausforderungen, die global gedacht werden müssen“, erläutert Harald Schwaetzer. Da sei es hilfreich, sich sowohl historisch als auch mit Gegenwartsbezug mit dem Kosmopolitismus zu befassen. Denn das Weltbürgertum ist seit der Antike ein Ansatz, nicht nur von der Erde, sondern vom Kosmos her zu denken. Zugleich werden damit ethische Fragen nach Haltungen gegenüber der Welt thematisiert. „So kann die Beschäftigung mit Kosmopolitismus, einem seit 20 Jahren in der Forschung intensiv bedachten Ansatz, zur Vertiefung des Umgangs mit den gegenwärtigen Herausforderungen führen“, so Schwaetzer.

Christoph Martin Wieland wiederum sei ein entscheidender Erneuerer der Idee des Weltbürgertums. Noch vor der Französischen Revolution griff er das Ideal der Antike auf und aktualisierte es für seine Zeit. Hochschule und Wieland-Stiftung haben nun den Blick von der Antike über Wieland und dessen Zeitgenossen Schiller, Goethe und Herder bis in die Gegenwart unternommen, um das geschichtliche Potenzial für die Gegenwart fruchtbar zu machen. Die Gastprofessur Philosophie ist an der Hochschule Biberach im Studium generale angesiedelt, ein interdisziplinäres Programm, das sich an alle Studiengänge und alle Semester richtet. Insbesondere die Aufgabe der Philosophie sei es, so Schwaetzer, Fähigkeiten anzubieten, die die Studierenden für Themen wie Anthropozän oder Kosmopolitismus sensibilisieren. Dabei setzt Schwaetzer auf den Dialog mit den Studierenden, der in Pandemiezeiten auch als reger Briefwechsel geführt wurde, hilfreiches Wissen anbot und die Relevanz der Themen für den eigenen Alltag ausleuchtete.

Schließlich bedürfen Herausforderungen wie Klimawandel, Migration oder Pandemie eines Bewusstseinswandels – im Einzelnen wie in der Gesellschaft, so der Philosoph. Die Hochschule Biberach habe dies frühzeitig erkannt und sowohl in ihren Studiengängen die technisch-naturwissenschaftliche Seite der Transformation mit Blick auf Nachhaltigkeit in den Fokus genommen als auch verschiedene Angebote geschaffen, die diesen Bewusstseinswandel unterstützen.

Gerade im Studium generale, hier ist die Kooperation angesiedelt, gehe es um den Blick über den Tellerrand und darum, das eigene Handeln zu reflektieren und in verschiedenen Arbeitssituationen sicher und angemessen zu agieren. „Hier leistet das Angebot von Harald Schwaetzer und Kerstin Bönsch einen wichtigen Beitrag – in die Hochschule ebenso wie in die Bürgerschaft“, so Jens Winter.

Und auch wenn die Zielgruppen von Hochschule und Wieland-Stiftung unterschiedliche sein mögen, so eint sie doch der Wunsch der persönlichen Weiterentwicklung, der „Ich-Bildung“ wie es Harald Schwaetzer ausdrückt. Und: „Es gilt auf die Bereicherungen zu achten, die aus solchen unterschiedlichen Perspektiven für das Ganze des geistigen Lebens zu gewinnen sind und die ich aus meiner Perspektive ohne die anderen niemals empfangen könnte“.