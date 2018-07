Lisa Wedler siegt bei Literatur-Wettbewerb

Lisa Wedler (17), Schülerin der Jahrgangsstufe 1 am Bischof-Sproll-Gymnasium aus Mittelbiberach, hat beim 28. Landeswettbewerb Deutsche Sprache und Literatur Baden-Württemberg im Themenbereich „Eckensteher, Randfiguren – Kleine Rollen in Literatur und Film“ mit einem weiteren Schüler den ersten Preis erzielt. Neben Geschenken erhielt sie als Preis auch den Besuch eines viertägigen Seminars der Landespreisträger im Kloster Schöntal. Zudem hat sie die Möglichkeit, an einem Qualifikationsverfahren für ein Stipendium der Studienstiftung des deutschen Volkes teilzunehmen.

Lisa Wedler hat in dem von ihr gewählten Themenbereich „Eckensteher und Randfiguren“ aufgeschrieben, was wohl der blinde Mann in Lisas Lieblingsfilm „Die fabelhafte Welt der Amelie“ gedacht haben mochte, als ihn Amelie am Arm nahm und über die Straße führte. Dabei schildert Lisa Wedler Kindheitserinnerungen voller Gerüche, Geräusche und Begegnungen, die dem blinden Mann, der selbst im Film kein einziges Wort sagt und im Handlungsgefüge des Films eigentlich gar keine Rolle spielt, wohl in den Sinn gekommen sind, als er von Amelie an Orte geführt wurde, die er seit seiner Erblindung durch Glassplitter bei einer Detonation im Zweiten Weltkrieg gar nicht mehr betreten wollte.

Die Schilderungen der Gefühle und Eindrücke des erblindeten, mittlerweile gealterten Mannes hat Lisa auf Anregung ihrer Lehrerin Beate Shaw, die das Wahlfach Literatur und Theater am Bischof-Sproll-Bildungszentrum gibt, aufgeschrieben.