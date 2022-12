Lionsclub Biberach beendet Kalenderverkaufsaktion

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit großem Erfolg ging die diesjährige Adventskalender- Verkaufsaktion des Lionsclub Biberach kürzlich zu Ende. Rechtzeitig wurden fast alle der 5700 Kalender in den 45 Verkaufsstellen in Biberach, Ochsenhausen und Umland verkauft.

Letzte Exemplare, die aus den Verkaufsstellen zurückkamen, wurden den Ehrenamtlichen der Tafelläden in Biberach und Ochsenhausen als kleine Anerkennung für ihren unermüdlichen Einsatz gespendet. Unser Foto zeigt die Übergabe an die Tafel in Biberach.

Die Ziehung der Gewinnnummern erfolgte unter notarieller Aufsicht. Diese werden nun seit dem ersten Dezember veröffentlicht, täglich in der SZ und auf der Homepage des Lionsclub Biberach www.lions-biberach.de/adventskalender/gewinnnummern.