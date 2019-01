Lions-Frühschoppen steht wieder an

Gute Musik, gutes Essen und gute Gespräche und dabei auch noch einen guten Zweck unterstützen – so lautet die Maxime beim traditionellen Jazz-Frühschoppen des Lions-Clubs Biberach. Er findet am Sonntag, 13. Januar, von 11 bis 16 Uhr in der Gigelberghalle statt. Musikalisch gestaltet wird er von den Rootbears.

Für den Lions-Club Biberach ist der Frühschoppen die große Veranstaltung im Jahr. „Wichtig dabei ist, dass es sich um eine offene Publikumsveranstaltung und kein internes Clubtreffen handelt. Alle sind herzlich eingeladen“, betont Lions-Präsident Markus Rid. Je mehr Gäste kommen – der Club hofft auf mindestens 500 – desto höher ist der Spendenerlös.

Zwischen 8000 und 10 000 Euro soll die Summe liegen, die die Lions nach dem Frühschoppen für soziale Zwecke spenden wollen. Der Fokus liegt diesmal auf dem Projekt „Sight First“. Hierbei soll Kindern in Kamerun, die aufgrund der Mangelernährung ihrer Mutter blind oder mit Sehschwächen geboren wurden, durch eine Operation das Augenlicht geschenkt werden. Eine solche Operation kostet umgerechnet etwa 15 Euro. „Mit unserer Spende könnten wir also vielen Kindern helfen“, sagt Rid. Das Projekt „First Sight“ wird auch vom Hilfswerk der Deutschen Lions unterstützt. Dieses kooperiert mit der Christoffel-Blindenmission, die dafür sorgt, dass die Spendengelder vor Ort auch ankommen. Benötigt werden für das Projekt auch gebrauchte Brillen. Wer zu Hause also Brillen hat, die nicht mehr in Verwendung sind, darf diese gerne zum Frühschoppen mitbringen. Sie werden dort gesammelt.

Daneben gehen ein Teil der Spenden auch in regionale Projekte, beispielsweise an die Lebenshilfe Biberach und das Präventionsprogramm „Lions Quest“, das für die Schulen der Region angeboten wird.

Neben der Jazzmusik der Rootbears bieten die Lions in der Gigelberghalle wieder ein umfassendes Angebot an Getränken und Speisen. Fromelier Tilman Feifel (Restaurant Pedi) bietet eine Käseverkostung an. „Das Ganze wird also auch ein kulinarisches Fest“, ist sich Rid sicher.

Wer nach Buch-, CD- oder DVD-Schnäppchen sucht, könnte beim Flohmarkt fündig werden, der in der Halle aufgebaut wird. Auch dessen Erlös kommt den genannten Spendenzwecken zu Gute.