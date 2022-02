Linn Bansemer liest am PG am besten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz Corona fand auch in diesem Jahr der Vorlesewettbewerb des Börsenvereins am Pestalozzi-Gymnasium Biberach (PG) statt. Teilnehmer waren sieben Schülerinnen und Schüler der Klassen 6, die in der Schulentscheidung in zwei Runden ihre „Nummer Eins“ ermittelten.

Nach einer ersten Runde, in welcher die Sechstklässler ihre vorbereiteten Texte aus den unterschiedlichsten Themenbereichen vortrugen, kam die zweite Runde. Hier erhielten alle einen Text, der unbekannt war und den es galt, angemessen und spannend vorzutragen.

Die Jury hatte im Anschluss eine wirklich schwere Entscheidung zu fällen. Nach einer intensiven Beratung fiel die Wahl der Jury auf Linn Bansemer aus der Klasse 6d. Sie hatte aus dem Buch „Die drei !!! Beutejagd am Geistersee“ von Maja von Vogel vorgelesen; beim Stadtentscheid, bei dem sie für das PG antritt, wird sie aus „Mitternacht in Charlbury House“ von Helen Peters lesen.