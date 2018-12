Linienbus missachtet Vorfahrt

Zu einem Unfall mit einer Verletzten und erheblichem Sachschaden ist es am Samstag gekommen. Ein mit Fahrgästen besetzter Linienbus fuhr auf der Hubertus-Liebrecht-Straße in Richtung Oberhöfen. An der Kreuzung K 7532 (Nordwest-Umfahrung) wollte der 30-jährige Busfahrer geradeaus fahren. Er missachtete die Vorfahrt, einer von rechts kommenden 37-jährigen Autofahrerin. Der Bus traf das Fahrzeug an der linken Fahrzeugseite, wodurch dieses ins Schleudern geriet und gegen einen Masten einer Ampelanlage prallte. Die Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie in eine nahegelegene Klinik gebracht. Am Linienbus entstand Schaden von rund 40 000 Euro und am Auto von ungefähr 10 000 Euro.