Linien und abgezählte Einkaufswagen: Corona verändert unser Einkaufen

Die am Coronavirus erkrankten Menschen im Ostalbkreis und den Nachbarkreisen werden immer mehr. Die Landratsämter aktualisieren ihre Fallzahlen laufend. Der Ostalbkreis ist nach wie vor der am stärksten betroffene Landkreis in der Region.

Im Nachbarkreis Heidenheim hat das Landratsamt am Montagnachmittag einen Todesfall bestätigt. Demnach starb eine 75-jährige Frau aus Giengen am Montag im Klinikum Heidenheim.

Sie war dort laut Pressemitteilung bereits in stationärer Behandlung.