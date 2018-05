Linie 4 fährt ab Montag anders

Wegen Belagsarbeiten im Krummen Weg in Biberach kann die Linie 4 von Montag, 4. Juni, bis Mittwoch, 6. Juni, die Endhaltestelle Gewerbegebiet/Flugplatz nicht bedienen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die neue Haltestelle Krummer Weg/Guttenbrunnweg auszuweichen. Die Ausstiegshaltestellen Sathmarweg und Krummer Weg/Hochvogelstraße in Richtung Flugplatz können in dieser Zeit nicht genutzt werden. Für den Ausstieg der Haltestelle Sathmarweg wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Einstiegshaltestellen in Richtung Stadtmitte bleiben von dieser Umleitungsmaßnahme unberührt.