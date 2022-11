Linedance-Festival mit mehr als 300 Teilnehmern

Ein Linedance-Festival mit der Gruppe Saddle n’Boots findet am Samstag, 5. November, in der Gigelberghalle in Biberach statt. Beginn ist um 19 Uhr. Linedance sei groß im Kommen und ziehe immer mehr Tanzbegeisterte an, heißt es in der Ankündigung. Zu der Veranstaltung am Samstag in Biberach hätten sich bislang mehr als 300 Linedancer und Linedancerinnen angemeldet. Die Lindedance-Gruppen kommen aus Kempten, Stetten am Kalten Markt, Leutkirch, Stuttgart, Kaufbeuren, Ostrach, Pfullendorf, München und sogar aus Japan. Auch viele Biberacher Gruppen sind dabei. Saddle n’Boots ist eine Country-Band aus Schemmerberg mit sieben Musikern aus Schemmerberg, Biberach, Erbach, Ulm, Heidenheim und Stuttgart. Veranstalter des Festival sind die Narrenzunft Biberach und der Modelleisenbahn-Club Biberach