Line Dancer begleiten die Band Drunken Horse

Country- und Westernmusikliebhaber sind mit dem Auftritt der Drunken Horse Band bei dem Rondellkonzert in der Stadtbierhalle auf einen besonderen Genuss gekommen.

In der vollbesetzten Halle traten neben der Musikband auch Line Dancer aus Biberach und der Umgebung auf. Bereits nach den ersten Takten des Openers „God Bless America“ füllte sich die großzügige Tanzfläche mit Tanzfreudigen.

Die passende Musik für die Line Dancers lieferte die Drunken Horse Band. Das Allgäuer Sextett, fünf Männer und Sängerin Tina Sauter, freuten sich über den Zuspruch und die Tänzer, die über den ganzen Abend hinweg die Musik mit ihren Tanzeinlagen begleiteten.

Die Band spielte abwechslungsreiche Musik, von balladenhaften Songs wie „Stand by your man“ von Tammy Wynette bis zu rockigen Melodien, Rock’n’Roll und Blues. Im Programm fanden sich auch Titel, die in ein Country-Western-Feeling arrangiert wurden. Mark Knopflers Dire Straits steuerten „Sultans of Swing“ zum Programm bei. Princes „Purple Rain“ auf der Pedal Steel Guitar von Alexander Gregg klang für einige Ohren ungewohnt aber gelungen.

Countrymusik-Klänge

Aus dem Hintergrund trieb Drummer Tobias Gregg die Band mit viel Groove vor sich her, Michael Förtsch unterstütze ihn am E-Bass und Kontrabass. Siegfried Aldenhoff bereicherte die Band mit seiner akustische und halbakustischen Gitarre. Mit seinem 5-string-Banjo, sorgte er für die typischen Countrymusik-Klänge.

Bei den „Duelling Banjos“, dem Song aus dem Film „Deliverance“ mit Burt Reynolds – deutscher Filmtilel „Beim Sterben ist jeder der Erste“ – duellierte er mit Sologitarrist Georg Hesse. Die Männer übernahmen abwechselnd bei einigen Songs den Leadgesang.

Die unterschiedlichen Stimmlagen und Timbre trugen zu einer Klangvielfalt bei. Leadsängerin Tina Sauter stach mit ihrer Stimme zwischen all den Männerstimmen hervor. Sie sang bekannte Lieder, wie „That’ll be the day“ und „It’s so easy to fall in love“, der Countrysängerin Linda Ronstadt.

Die Drunken Horse Band verabschiedete sich mit einer rockigen Version des Hits „Proud Mary“ vom Biberacher Publikum. Am Sonntag, 8. September, wird die Greyhound Band aus dem Ravensburger Raum mit Rock’n’Blues den Schlusspunkt der diesjährigen Rondellkonzerte setzen.