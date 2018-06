Lindauer Nachwuchs qualifiziert sich für die Württembergische

Die Bezirksjugendeinzelmeisterschaften im Schach haben, wie in der vergangenen Saison, in der Jugendherberge Biberach stattgefunden. Drei Lindauer Jugendliche hatten sich dafür qualifiziert und wollten unter die besten drei kommen, um im Frühjahr an der Württembergischen Meisterschaft mitspielen zu dürfen, die in Lindau stattfinden wird.

Die unter 12-Jährigen (U 12) spielten von Mittwochnachmittag bis Freitagabend neun Runden im Schweizer System mit 60 Minuten Bedenkzeit. Für Lindau starteten Oliver Omert und Yannick Wyss in dieser Altersklasse. Yannick Wyss gewann seine ersten drei Partien, verlor dann gegen den Favoriten Petros Bengel aus Laichingen und im Anschluss gegen Jakob Feßler aus Weiler. Nach einem Sieg gegen Kathrin Leser aus Weingarten konnte er sich im vereinsinternen Duell gegen Oliver Omert durchsetzen. Nach einer weiteren gewonnenen Partie hatte er sogar die Chance auf den Gesamtsieg, weil sich Petros Bengel in der letzten Runde schnell mit seinem Gegner auf ein Remis einigte. In der letzten Partie gegen Christian Kircher aus Jedesheim spielte er zwar einen Freibauern heraus, konnte ihn aber gegen die geschickte Verteidigung nicht zur Dame wandeln und musste sich mit einem Remis zufrieden geben.

Oliver Omert verlor seine Eingangspartie, gewann aber die folgenden fünf Partien durch Herausspielen von kleinen Vorteilen, die er sicher im Endspiel in Siege umwandelte. Nach dem Punktverlust gegen Yannick Wyss gewann er sicher gegen Niels Böck aus Ulm und hatte auch die Chance auf den Gesamtsieg. Im letzten Spiel übersah er jedoch eine Gabel und verlor die Dame. Der Lindauer leistete hartnäckig Widerstand, aber Isabell Wunder setzte ihn am Ende matt. Yannick Wyss erreichte den zweiten, Oliver Omert den dritten Platz in ihrer Altersklasse und nahmen beide neben einem Pokal die Qualifikation für die Württembergische Meisterschaft mit nach Hause.

In der Altersklasse der unter 14-jährigen (U 14) startete Robert Finkous. Hier wurden fünf Runden mit einer Bedenkzeit von 90 Minuten für die ersten 30 Züge und 30 Minuten für den Rest der Partie ausgespielt. In den ersten vier Runden waren ausgeglichen und so einigte er sich jedes Mal auf Remis. Die fünfte Runde gegen Gerold Reif aus Friedrichshafen musste er gewinnen, um den dritten Platz zu erreichen. In einer langen Partie spielte er einen entfernten Freibauern heraus und zeigte, dass er diesen Vorteil zum Sieg nutzen konnte. Punktgleich belegte er am Ende nur eine halbe Buchholz-Wertung hinter Gerold den dritten Platz und qualifizierte sich wie seine Mannschaftskollegen für die Württembergische.