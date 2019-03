Linda Weber wird Siebte, Florian Rudie Sechster

Anlässlich des Kadertrainings der deutschen Motorsportjugend (DMSJ) sind die AMC-Biberach-Fahrer Linda Weber und Florian Ruedi beim Saisonauftakt der rheinland-pfälzischen Trialmeisterschaft gestartet. Für beide war es zwar ein Training, aber dennoch die erste ernsthafte Teilnahme in der höheren Klasse. Ruedi wurde Sechster, Weber Siebte. Im parallel stattfindenden Historik-Trial wurde Peter Weber Zweiter in der Roten Spur.

Es waren sieben Sektionen und vier Runden zu fahren. Die Sektionen waren anspruchsvoll gesteckt und zum Teil recht lang. In Klasse eins waren die deutschen Elitefahrer am Start, da in Kerzenheim der Endlauf der deutschen Meisterschaft stattfinden wird. Franz Kadlec gewann mit nur gesamt zwölf Punkten, eine Punktezahl, die von allen anderen Fahrern dieser Klasse in jeder Runde überschritten wurde. Florian Ruedi fehlten in der ersten Runde nur vier Punkte zur maximal möglichen Punktezahl, er konnte sich aber verbessern und auch etliche Sektionen nullen. Einige Male kassierte er die Fehlerpunkte an technisch einfachen Stellen, während er größere Schwierigkeiten besser meisterte. Seine 107 Gesamtpunkte bescherten ihm den sechsten Platz.

Linda Weber ist 2019 in Klasse vier unterwegs. In dieser Klasse nimmt der weibliche Anteil an Fahrern drastisch ab, während der Schwierigkeitsgrad enorm ansteigt. Sie nahm gemeinsam mit DMSJ-Kaderkollege Johannes Heidel und dem DMSJ-Trainer Jan Peters am Wettbewerb teil. Weber konnte jedoch die ungewohnten Bedingungen nicht ganz ausblenden. Trotz des einsetzenden Regens verbesserte sie sich in der zweiten Runde. Auch ihre letzte Runde war punktemäßig hervorragend. Oft fehlte nur ein kleines bisschen mehr Gas. Aber zwölf Fünfern standen insgesamt nur drei Null-Sektionen gegenüber und so wurde es am Ende der siebte Platz für Linda Weber.

Der Veranstalter hatte auch zwei Historik-Spuren ausgeschrieben, die unabhängig vom Alter des Motorrads die rote und schwarze Spur der Veranstaltung mitnutzten. Peter Weber meldete sich für die rote Spur. Die Sektionen waren durchaus oldtimertauglich gesteckt, einzig die Kupplung seines Motorrades ließ zu wünschen übrig. Mit 39 Fehlerpunkten kam er als einziger AMC-Fahrer an diesem Tag auf das Podest.