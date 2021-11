Linda Weber steigt in zweithöchste Jugendklasse auf

Beim Finale der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) in Herbolzheim hat AMC-Biberach-Fahrerin Linda Weber mit einem vierten Platz ihren zweiten Platz in der Meisterschaft behauptet. Insgesamt waren nur 55 Fahrer am Start.

Ungewohnt spät für Trialfahrer ist eine Veranstaltung im November und dementsprechend ungewohnt sind auch die Bodenverhältnisse in den Morgenstunden mit Raureif und Nebel über dem Veranstaltungsgelände. Der Veranstalter AMC Unterer Breisgau hatte acht Sektionen gesteckt, die großzügig über das Gelände verteilt waren, aber gespickt waren mit Hindernissen. In einem großen Teil der Sektionen wurde bereits ab Klasse 4 Versetzen und Einparken verlangt, obwohl die Sektionen in Grün normalerweise noch größtenteils fahrbar sein sollten. „Dabei wurde von den Punktrichtern zum Teil ein erneutes Ansetzen an einem Hindernis bereits als Zurückrollen geahndet – viele der jugendlichen Starter waren äußerst frustriert über Punktrichter-Entscheidungen und verloren den Spaß am Fahren“, schreibt der AMC in seiner Pressemitteilung und ergänzt: „Hinzu kam, dass viele Spuren nicht zu Ende gedacht waren oder die Spurpfeile nicht eindeutig eine Richtung vorgaben.“

Auch Linda Weber hatte in der ersten Runde etwas Mühe, den Weg durch die Sektionen zu finden. So übersah sie dann auch in der letzten Sektion einen Spurpfeil, was sie am Ende den zweiten Platz kostete. In der zweiten und dritten Runde lief dann alles schon viel flüssiger und mit wenig Fehlerpunkten. Brauchte sie noch zwei Stunden für die erste Runde, reichten in den folgenden Runden jeweils etwa 25 Minuten aus. In der dritten Runde stürzte sie von einer Platte und riss ihren Minder gleich mit. In der vierten Runde lief sie dann zu Bestform auf und nullte sieben Sektionen, musste dann aber in der letzten Sektion noch einen Fuß setzen, als ihr das Rad am Hang wegrutschte. Durch diesen Fehlerpunkt verpasste sie das Siegerpodest um einen Punkt und wurde Vierte.

In der Gesamtwertung reichte ihr aber dieser vierte Platz aus, um den zweiten Platz in der BWJ zu halten. Dadurch wird sie nun im kommenden Jahr in die blaue Spur, der zweithöchsten Jugendklasse, aufsteigen. Somit wird mit ihr erstmals seit 2013 wieder ein Mädchen in dieser Klasse um die Meisterschaft mitfahren.