Linda Weber legt zwei komplett fehlerfreie Runden hin

Mit sechs Trialfahrer ist der AMC Biberach bei der Auftaktveranstaltung der Südklassik-Serie in Freising am Start gewesen. Die 14-jährige Linda Weber gewann mit zwei komplett fehlerfrei gefahrenen Runden in der Klasse der Twinshock-Fortgeschrittenen. Peter Weber (Twinshock-Beginner) und Michael Strobel (Twinshock-Experten) wurden Zweite in ihren jeweiligen Klassen.

Insgesamt 53 Klassikfahrer hatten in Freising 15 Sektionen in zwei Runden bei strahlendem Sonnenschein zu absolvieren. Trotz zum Teil vieler Fahrern in einer Gruppe ging alles sehr zügig vonstatten. Die Veranstalter hatten sehr viele neue Sektionen erschlossen. Da die Sektionsbauer alle aus dem Klassikbereich kamen, waren alle Teilabschnitte gefahrlos für die Oldtimer fahrbar. Es gab viele Auf- und Abfahrten, deren Untergrund von kiesig über Steinfeld bis Hindernis alles bot. Bedingt durch das trockene Wetter kostete allerdings jeder Fehlerpunkt etliche Plätze. Speziell Sektion zwölf mit mehreren versetzten Bergauf-Hindernissen und anschließender Abfahrt war eine große Fehlerquelle für die meisten Fahrer.

Strobel fährt auf Platz zwei

In der Klasse Twinshock-Experten (grüne Spur) hatten sowohl Michael Strobel als auch der Sieger Johannes Unger insgesamt nur zwei Fehlerpunkte. Unger hatte jedoch die bessere letzte Runde und so wurde Strobel Zweiter.

Die Twinshock-Fortgeschrittenen (schwarze Spur) stellten die meisten Teilnehmer. Die 14-jährige Linda Weber konnte sich mit ihrer Honda sehr gut gegen ihre 15 erwachsenen, männlichen Mitkonkurrenten durchsetzen. Sie fuhr absolut sicher, voll konzentriert und vorausschauend durch die Sektionen und freute sich sehr über ihren Sieg. Georg Strobel hatte in der ersten Runde Schwierigkeiten, unter anderem an einer schrägen Hindernisanfahrt. Mit vier Fehlerpunkten wurde er letztlich Fünfter. Michael Reitmeier teilte sich den sechsten Platz (fünf Fehlerpunkte) mit Sepp Lippacher (MSC Engelsberg).

In der Klasse der Twinshock-Beginner (rote Spur) wurde Peter Weber mit einem Fehlerpunkt Zweiter. Markus Wolf hatte am Ende 22 Fehlerpunkte und wurde Siebter.