Linda Weber legt gelungenen BWJ-Einstieg hin

Einen gelungenen Einstieg in die baden-württembergische Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) hat Linda Weber vom AMC Biberach beim zweiten und dritten Lauf in Frickenhausen hingelegt. An Tag eins belegte sie in Klasse vier den zweiten Platz, an Tag zwei wurde sie Achte. Simon Maier wurde bei seiner BWJ-Premiere in Klasse sechs Zehnter, Lukas Kerler (Klasse sieben) erreichte Rang fünf.

In Frickenhausen waren in jeder Klasse sechs Sektionen und vier Runden zu absolvieren. Das Gelände hat sowohl natürliche Hindernisse in Form von Wassergräben, losen und bewurzelten Hangauffahrten und Steinfeldern als auch künstliche Hindernisse wie Röhren und Reifen.

In Klasse vier (grüne Spur) waren an beiden Tagen zahlreiche Schwierigkeiten eingebaut. Für Linda Weber war es eine sturzreiche Veranstaltung. Mehrmals stieg sie über den Lenker ab, eine enge Passage zwischen zwei Bäumen verursachte eine heftige Prellung am ersten Tag, die am zweiten Tag zu Beeinträchtigungen beim Stufenfahren führte. An Tag eins war die Zahl der Fehlerpunkte bei allen Fahrern sehr hoch. Weber sicherte sich den zweiten Platz. Am zweiten Tag waren die Schwierigkeiten nicht mehr so extrem und die Fahrer lagen punktemäßig eng beieinander. Weber hatte mit Johannes Heidel und Finn Schnur zusammen 31 Fehlerpunkte, daher entschied die Zahl der Nullsektionen über die Platzierung. Mit 14 Nullsektionen reichte es für die AMC-Fahrerin letztlich für Platz acht.

In Klasse sechs (rote Spur) wagte sich Simon Maier erstmals in der BWJ an den Star. In der ersten Runde zeigte sich gleich, dass er dem Fahren in Bändern und nach Spurpfeilen gewachsen war. Es folgte dann auch gleich eine zweite Runde, die Maier ohne Fehlern absolvierte. In der vierten Runde allerdings passierte ihm ein Missgeschick: Er vergaß, eine Sektion knipsen zu lassen, und kassierte dafür 20 Fehlerpunkte. Somit verschenkte er einen Platz unter den ersten fünf und wurde insgesamt Zehnter.

Bei den Erwachsenen fuhr Lukas Kerler in Klasse sieben (grüne Spur) am zweiten Tag mit und erreichte Platz fünf mit 39 Fehlerpunkten. Da der vierte BWJ-Lauf in Salach abgesagt wurde, findet der nächste nun in Baden-Baden statt. Linda Weber wird in den Osterferien erstmals zwei EM-Läufe in Italien fahren.