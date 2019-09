Linda Weber landet in der Endwertung auf Rang 18

Die beiden letzten Läufe zur deutschen Jugend-Trial-Meisterschaft (JDM) sind in Kiefersfelden ausgetragen worden. Linda Weber vom AMC Biberach konnte zwar ihr selbst gestecktes Ziel erreichen, war aber nicht ganz zufrieden mit ihrer Leistung. Mit einem 15. und einem 17. Platz kam sie in der Endwertung der JDM auf den 18. Platz.

Nachdem die ersten beiden Läufe in Niedersachsen ausgetragen wurden, fanden die Endläufe an der Grenze zu Österreich statt. Der MTG Kiefersfelden hatte für die 96 Starter zwölf Sektionen vorbereitet, die es in sich hatten. Trotz sommerlichen Temperaturen waren die Sektionen entlang der 3,5 Kilometer langen Rundstrecke sehr nass und trockneten auch nicht ab. Die Zwischenstrecke selbst hatte es durch steile Abfahrten ebenfalls ins sich und verlangte den Fahrern und Mindern etliches ab. Durch den feuchten Waldboden wurden die Hindernisse und Wurzeln immer schmieriger. Der in der Sonne liegende Wasserfall in Sektion zwei war natürlich ebenfalls nass und die Anfahrt durch einen Bach verwandelte gleich die erste Auffahrt der Sektion in eine Rutschbahn nach unten.

Linda Weber konnte am ersten Tag einige ihrer Stärken ausspielen, da ihr enge Kurven und vorsichtiges Fahrern liegen. Auch bei der Auffahrt über einen spitz hervorstehenden Felsen mit anschließender Weiterfahrt über Wurzeln war sie eine der wenigen, die es mit einer Null schafften. Allerdings fehlte ihr bei manchen Passagen die Kraft, um das Motorrad aus den rutschigen Felsen heraus zu stemmen. So war sie am Ende des Tages glücklich darüber, es mit einem 15. Platz in die Punkteränge geschafft zu haben.

Am zweiten Tag wurden die Sektionen zum Teil etwas verändert und einige schwierige Passagen gestrichen beziehungsweise durch komplett neue Sektionen ergänzt. Nach der kräftezehrenden Veranstaltung des Vortags und mit einem angeschlagenen Handgelenk ging Linda Weber in den zweiten Tag. Aber es klappte nicht alles wie geplant. Etwas zu wenig Gas und sie schaffte weder die Kehre oben am Hang noch das am Vortag fehlerfrei gefahrene Hindernis, während sie den Wasserfall hingegen fast fehlerfrei bewältigte.

Auch Sektion drei konnte sie in beiden Runden fehlerfrei fahren, was außer ihr nur noch ein weiterer Fahrer schaffte. Mit einem durchwachsenen Ergebnis fieberte sie daher der Endwertung entgegen. Überrascht nahm sie zur Kenntnis, dass sie als 17. trotzdem drittbester Fahrer der Württemberger war und ihr Ziel, bestes Mädchen ihrer Klasse zu sein, sehr knapp noch geschafft hatte.