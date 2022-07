Linda Weber hat mit technischen Probleme zu kämpfen

Linda Weber vom AMC Biberach hat beim südlichsten Lauf der Trial-DM in Amtzell in der Klasse 1F an beiden Tagen den achten Platz belegt. Insgesamt waren in Amtzell 80 Fahrer am Start.

Für den MSC Amtzell war es zwar DM-Premiere, die Veranstaltung ließ aber keine Wünsche offen. Zehn Sektionen und drei Runden verlangten bei der Hitze den Fahrern einiges ab. Das sportliche Niveau der Veranstaltung war weit oben angesiedelt. Nachdem die Punktezahl in den einzelnen Klassen ordentlich hoch war, wurden am zweiten Tag einige Hindernisse herausgenommen. Und da zwölf Sektionen gebaut wurden, standen am zweiten Tag zwei neue Sektionen zur Verfügung, sodass die Fahrer gefordert waren. Die Sektionen waren in dem relativ kleinen Trialgelände eng beisammen. Um den Fahrern dennoch einen kleinen Rundkurs anbieten zu können, wurden im angrenzenden Waldstück zwei Sektionen eingebaut, die für Amtzeller Verhältnisse ungewohnt losen Waldboden und steile Auffahrten, aber auch gern angenommenen Schatten boten.

Linda Weber hatte zahlreiche technische Probleme. Beim Wettbewerb-Motorrad konnte erst kurz vor der Veranstaltung die Zylinderkopfdichtung repariert werden. Etwas angespannt, ob nun alles funktioniert, fuhr sie in die erste Runde und hatte reichlich Fünfer. Aber nachdem das Motorrad nun gut lief, lief es auch in den Sektionen besser. In der drittletzten Sektion der dritten Runde gab das Motorrad aber erneut merkwürdige Geräusche von sich. Dadurch verunsichert gab es erneut Fünfer und anschließend eine Fahrt zum Mechaniker. Das beschädigte Kurbelwellenlager hatte zur Folge, dass mithilfe eines bereitgestellten Ersatzmotors das Motorrad für den nächsten Tag bis spät in die Nacht hergerichtet werden musste.

Am zweiten Tag lief es punktemäßig deutlich besser, dennoch reichte es erneut nur zum achten Platz. Für ihre persönliche Bilanz war es jedoch wichtig, dass sie an beiden Tagen deutlich mehr Nullsektionen ablieferte als die vor ihr liegende Fahrerin. Die Trial-DM geht für Linda Ende Juli in Brake weiter. Anschließend steht die EM auf der Isle of Man und in Schottland an.