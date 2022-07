Linda Weber hadert mit Streckenführung

Rund 80 Starter hatte der MSC Schorndorf bei schwül-heißem Wetter zu verzeichnen. Linda Weber vom AMC Biberach hat bei den Läufen sechs und sieben zur Baden-Württembergischen Jugend-Meisterschaft im Trialsport (BWJ) in Schorndorf an beiden Tagen den sechsten Platz belegt. Rund 80 Starter verzeichnete der MSC Schorndorf.

Die Sektionsbauer in Schorndorf waren nach Einschätzung des AMC Biberach extrem übermotiviert zu Werke gegangen. Während die Sektionen der niedrigen Klassen so leicht gerieten, dass gleich in zwei Klassen ein Stechen gefahren werden musste, waren die blaue und weiße Spur sehr lang und mit zahlreichen Hindernissen gespickt. Nur eine wohlwollende Handhabung der Stoppuhr durch die Punktrichter verhinderte oftmals eine Zeit-Fünf. Die Hindernisse waren Mehrfachstufen, davon zum Teil auch mehrere in einer Sektion, steile Wände, Röhren – leider wurde die Schwierigkeit der Kehren zum Beispiel am Hang komplett außen vor gelassen, obwohl das Gelände das durchaus geboten hätte.

Für Linda Weber in Klasse drei war dieses „Stufen-Ballern-Trial“ eine enorme Herausforderung. Als einziges Mädchen der Klasse liegt ihr dieses ständige Stufen-Fahren nicht so sehr. Dennoch kämpfte sie sich durch jede Sektion und scheiterte oft erst beim vierten oder fünften Hindernis. Der Frustpegel bei Linda war enorm hoch, auch weil ihre Konkurrenten fast ausschließlich Schorndorfer Fahrer waren, die das Gelände in- und auswendig kennen. Die Hoffnung auf Entschärfung am zweiten Tag wurde schon beim Besichtigen der Sektionen zunichtegemacht. Erneut waren die Sektionen sehr lang und mit zahlreichen Hindernissen gespickt. Am Ende gingen bei Linda in der schwülen Hitze die Kraft und die Motivation verloren und sie wollte nur noch fertig werden: „Ich sehe das jetzt einfach als Training für die DM nächste Woche.“ Dennoch konnte sie sich mit den beiden sechsten Plätzen auf Rang sechs der Gesamtwertung vorschieben.

Nächste Woche findet die Trial-DM der Frauen in Brake statt, bevor es für Linda dann zur EM auf die Isle of Man und nach Schottland geht.