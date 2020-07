Linda Weber fährt zweimal auf Platz zwei

Da in Deutschland noch so gut wie keine Wettkämpfe im Trial stattfinden, sind etliche Fahrer des ADAC-Württemberg-Kaders in Salzstiegl in der Steiermark bei einem Lauf der österreichischen Trialmeisterschaft (AMF) angetreten. Darunter war auch Linda Weber vom AMC Biberach. Die weite Anreise lohnte sich für sie, sie erreichte an beiden Tagen den zweiten Platz in der Klasse der Fortgeschrittenen. An Tag eins gab es zusätzlich eine Frauenwertung in den einzelnen Klassen, in der sie Erste bei den Fortgeschrittenen wurde.

Trial unter Corona-Bedingungen stellte die Veranstalter vor besondere Herausforderungen. Es war selbstverständlich, dass man sich vorher online anmelden musste. Es war aber ungewohnt, dass der Fahrer – vermutlich um die Abstandsregeln einhalten zu können – keine Rundenkarte mit sich führte, sondern das nur an den Sektionen angeschrieben wurde. So konnte man erst nach der kompletten Auswertung seine Punkte überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass die 15-jährige Linda Weber nicht wie angemeldet bei den Jugendlichen gewertet wurde, sondern bei den Erwachsenen – ein Fehler der seitens des Veranstalters auch am zweiten Tag nicht korrigiert wurde. Insgesamt waren 122 Fahrer Starter.

Kaum künstliche Hindernisse

Die Wetterbedingungen in der Steiermark waren nicht optimal, es regnete am ersten Tag durchweg. Es gab acht Sektionen und vier Runden auf einem etwa drei Kilometer langen Rundkurs zu bewältigen. Der Trialpark in der Steiermark ist bekannt für seine tollen Natursektionen und so gab es auch kaum künstliche Hindernisse. Die Sektionen waren insgesamt sehr lang, anspruchsvoll gesteckt, aber fahrbar. Es gab zahlreiche rutschige Wurzeln, Auf- und Abfahrten am Hang sowie natürliche Felsen und eine Bachsektion. Die Auffahrten waren zum Teil mit Steinen bestückt, die Wurzelfahrten gingen eng um Bäume herum – Bedingungen, die Linda Weber liegen. Einzig das Zeitproblem machte ihr zu schaffen. Als sie die letzten beiden Sektionen, die ihr noch fehlten, anfahren wollte, waren die Punkterichter schon weg. So kassierte sie zweimal 20 Strafpunkte, was sie den Sieg kostete. Ohne diese wäre sie die beste Fortgeschrittenen-Fahrerin in allen Klassen gewesen, so wurde sie Zweite bei den Fortgeschrittenen.

Am zweiten Tag waren die Wetterbedingungen besser, aber die Sektionen stufenlastiger ausgerichtet. In der Sektion zwei gab es eine schwierige Auffahrt, an der viele ihre Probleme hatten. In der zweiten Runde hatte Linda Weber das Pech, dass sie zwei Meter vor dem Ende der Sektion abrutschte und das Motorrad auf sie fiel. Neben den Schmerzen machte ihr auch zu schaffen, dass das Motorrad nicht mehr ansprang und sie sich durch die Erfahrungen des Vortrags extrem unter Zeitdruck fühlte. So fuhr sie angespannt weiter, was sich durch fünf Strafpunkte in der nächsten Sektion bemerkbar machte. Erst nachdem sie die Sturzsektion in der nächsten Runde wieder bewältigt hatte, lief es besser und sie konnte den Tag mit einem weiteren zweiten Platz beenden.