Linda Weber hat in der Vorbereitung auf die deutsche Jugendtrial-Meisterschaft (JDM) gemeinsam mit ihren Kollegen des ADAC-Württemberg-Kaders einen letzten Wettbewerb im österreichischen Sibratsgfäll bestritten. Die Fahrerin des AMC Biberach holte sich dabei den Sieg in der Klasse fünf.

Das Trial in Sibratsgfäll fand nach den Bedingungen des Alpenpokals statt, jedoch ohne Zugehörigkeit zu einer Serie. Die sieben Sektionen waren alles Waldsektionen mit viel Hang und Wurzeln. Der Waldboden war vor allem bei den Klassen fünf und sechs noch ziemlich rutschig durch die morgendliche Feuchtigkeit. Nachmittags hatte es etwas mehr Grip, wovon die Klassen zwei, drei und vier profitierten. Die Hangabfahrten waren zum Teil fast senkrecht und erforderten ebenso Mut wie die Auffahrten mit anschließendem Hindernis oder Kehre. In den höheren Klassen wurde als letzte Sektion eine Schausektion mit künstlichen Hindernissen unten im Tal gefahren, so dass auch die Zuschauer, die nicht den Berg hochlaufen wollten, auf ihre Kosten kamen.

Da die Sektionen von der Anmeldung aus alle weiter oben am Berg waren, der Start allerdings schon sehr früh morgens, blieb für Linda Weber keine Zeit, sich die Sektionen vorher anzuschauen. Die 13-Jährige, die bei ihrer ersten JDM antreten wird, startete in Sibratsgfäll in der Klasse fünf. Dort waren 15 Jugendliche und Erwachsene gemischt am Start. Obwohl es komplett ungewohntes Terrain war, lag sie schon nach der ersten Runde in Führung. Weder rutschige Wurzeln noch steile Hangkehren konnten sie auf ihrem Weg zum ersten Platz aufhalten. Mit nur zehn Fehlerpunkten gewann sie souverän mit deutlichem Abstand sowohl in der Jugendwertung als auch der Tagesgesamtwertung. Der Lohn war ein 4,4 Kilogramm schwerer Pokal.