Linda Weber fährt auf den dritten Platz

Fast 130 Starter haben in Kerzenheim die Gelegenheit genutzt, das erste Trial des Jahres zu fahren. Der zur Rheinland-Pfalz-Meisterschaft zählende Lauf war für Linda Weber vom AMC Biberach der Saisoneinstand und sie erreichte den dritten Platz.

Sieben anspruchsvolle Sektionen, die durch die Wetterverhältnisse ihre zusätzlichen Tücken hatten, und vier Runden hatten die Fahrer zu bewältigen. Dafür hatten sie insgesamt fünf Stunden Zeit. Der Veranstalter wurde jedoch zunächst von der Anzahl der Fahrer überrascht und so kam es zu einer Verspätung beim Start.

Die 15-jährige Linda Weber betrachtete es als eine Herausforderung, in den Sektionen neu erworbene Techniken praktisch anzuwenden. Deshalb nahm sie oft den technisch anspruchsvolleren Weg durch die Abschnitte, um zum Beispiel das Versetzen oder Anspringen zu üben und riskierte dabei auch höhere Strafpunktzahlen. Es gab jedoch auch Sektionen, die ihr entgegenkamen und in denen sie ihre Stärken ausspielen konnte und so fehlerfrei blieb. Am Ende war sie selbst überrascht davon, dass sie den dritten Platz erreichte und sogar punktgleich mit der Zweitplatzierten war.

Die Saison für die württembergischen Trialer in der baden-württembergischen Jugendtrial-Meisterschaft (BWJ) beginnt Ende des Monats mit zwei Läufen in Marbach.