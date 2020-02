Lina Bernlöhr gewinnt Vorlesewettbewerb

Jedes Jahr findet ein bundesweiter Lesewettbewerb für Schüler der sechsten Klassen statt, um die 600 000 Schüler lesen deutschlandweit um die Wette. Am Freitag traten die elf Schulsieger des Landkreises Biberach Ost in der Stadtbücherei Biberach gegeneinander an.

Alle drei Minuten piepst der Wecker von Moderatorin Viola Kewitzsch, denn so viel Zeit haben die Schüler, um ihren Text vorzutragen. In weiteren zwei Minuten müssen sie nochmals an einem Fremdtext zeigen, wie sie Leseflüssigkeit und Interpretation beherrschen. Die Jury für diesen Regionalwettbewerb ist gemischt, es urteilen eine fachkundige Deutschlehrerin, Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei sowie der Buchhandlung Osiander, eine Journalistin und die Gewinnerin des vorherigen Regionalentscheids. Für die Bewertung gibt es einheitliche und strenge Regeln. Zuerst wird die Lesetechnik beurteilt: also Tempo, Fluss und Aussprache. Außerdem sollte dem Text mit der Stimme Ausdruck verliehen werden. Zu theatralisch darf es aber nicht klingen, denn es werden keine Schauspieler sondern Vorleser gesucht.

Nacheinander stellen die Jugendlichen ihre Lieblingsbücher vor. Breit gefächert ist ihre Auswahl, vom Fantasyroman bis zur Influencer-Biografie. Peter Rittner zufolge tritt der Influencer Anton Ribas alias Visca Barca in seinem Youtube-Channel als fröhliche Person auf, beim Lesen des Buches merkte er aber, mit welchen Problemen Anton Ribas zu kämpfen hat. Das Publikum erhält einen Einblick in das, was die Jugendlichen beschäftigt und hört ihnen beim Lesen ausgewählter Abschnitte zu.

Auch wenn die Initiatoren des Wettbewerbs schreiben „Wer liest, gewinnt immer“, wird am Ende eine Gewinnerin gewählt. Siegerin des Regionalentscheids ist Lina Bernlöhr, Schülerin am Wieland-Gymnasium. Sie hört selbst gerne Hörbücher: „Ich mag es, in andere Geschichten einzutauchen und mitzufühlen“. Zwei weitere Wettbewerbe – auf Bezirks- und Landesebene – könnten sie dann zum großen Finale im Studio des rbb nach Berlin bringen. Dort werden die 16 Landessieger gegeneinander vorlesen.

Für das „Mutigsein“ bedankt sich Viola Kewitzsch von der Buchhandlung Osiander. „Lesen entspannt“, sagt sie abschließend, „und man geht nach einem Buch immer ein bisschen schlauer hervor als davor.“ Zum Schluss bekommen alle mutigen Teilnehmer eine Urkunde und ein Buch geschenkt – denn sie alle teilen miteinander ihre Freude fürs Lesen.