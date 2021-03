Liliengarten könnte im Sommer wieder eröffnen

Die Mitglieder von Lilienthal, dem Betreiberverein der Biberacher Kulturhalle Abdera, haben sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung getroffen. Vorsitzender Dominik Högerle berichtete von einem sehr turbulenten Jahr. Im März kam der Betrieb nahezu vollständig zum Erliegen. Um den Menschen auch schwierigen Zeiten den Zugang zu Kultur zu ermöglichen, wurden Livestream-Konzerte, die Homeoffice Sessions durchgeführt. Diese stießen auf sehr regen Anklang. Insgesamt wurden die Videos mehr als 10 000 Mal aufgerufen.

Im Sommer wurde mit den Lockerungen schließlich das Konzept des Liliengartens entwickelt: Der Hof des Abderas wurde in einen Kulturbiergarten verwandelt und von den Vereinsmitgliedern mittels Bepflanzung in einen gemütlicheren Ort verwandelt: So konnte das Publikum während der Sommermonate zahlreiche Bands und DJs erleben. An dieses erfolgreiche Konzept will der Verein auch in diesem Jahr anknüpfen: Sobald die Pandemie-Lage es erlaubt, soll der Liliengarten wieder seine Tore öffnen. Wann wieder ein normaler Betrieb in der Halle ohne Corona-Beschränkungen möglich ist, bleibt momentan unabsehbar. „Wir waren die ersten, die schließen mussten und werden die letzten sein, die wieder regulär öffnen können“, sagt Dominik Högerle. Auch aus diesem Grund soll der Liliengarten in diesem Jahr fortgesetzt werden, da unter freiem Himmel das Infektionsrisiko deutlich geringer sei.

Parallel dazu laufen verschiedene Projekte, bei denen der Verein verschiedene Teile der Halle erneuert und für die Zukunft fit macht. So wurde unter anderem die Veranstaltungstechnik erneuert und erweitert. Außerdem werden derzeit die Toiletten von einigen Mitgliedern künstlerisch neu gestaltet.

Innerhalb des Vorstands gab es nur eine personelle Veränderung: Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Julius Hehl schied aus, Schriftführerin Jennifer Gashi übernimmt seinen Posten. Für sie rückte Nina Haller in den Vorstand auf. Vorsitzender Dominik Högerle und Kassierin Kathrin Steinhauser werden ihre Posten weiterhin ausüben.

Der Verein freut sich auch in Pandemie-Zeiten über neue engagierte Ehrenamtliche: Von der Programmplanung über Kassen- und Thekendienste bis zur Veranstaltungstechnik gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu engagieren.