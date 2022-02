Ligaauftakt der Turner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 13. Januar starteten die beiden Turnmannschaften der TG Biberach/Bad Waldsee mit ihren ersten Heimwettkämpfen in der Biberacher Wilhelm-Leger-Halle in die STB-Liga 2022. Erst zwei Wochen zuvor fand mit dem Oberschwaben-Cup in Bad Waldsee der erste Wettkampf überhaupt nach der coronabedingten Unterbrechung statt.

In der Landesliga besiegte die TG Biberach Bad Waldsee I den SV Bolheim mit 271.70:257.45 Punkten. Am Startgerät Boden ging es sehr knapp zu. Die höchsten E-Noten für die Ausführung gingen an Thomas Meaney, Philipp Schmid und Simon Dobler von der TG Biberach. Die Gäste vom SV Bolheim leisteten sich aber auch keine großen Fehler und gewannen das Gerät durch etwas höhere Schwierigkeitswerte ganz knapp mit 0,15 Punkten Vorsprung.

Ganz anders lief es am Pauschenpferd. Hier zeigte die TG I keine Schwächen während die Bolheimer Turner mehrfach absteigen mussten. Étienne Barbeau, Marc Pfeilsticker und Stefan Tony erturnten zweistellige Wertungen für die TG, die das Gerät mit fast zehn Punkten Vorsprung gewann. An den Ringen erhielt Ingo Rösler für seine überragende Kürübung die Höchstwertung. Der Gerätesieg ging aber knapp an den SV Bolheim.

Immer noch mit großem Vorsprung für die TG I begann die zweite Wettkampfhälfte mit dem Sprung. Beide Mannschaften zeigten Unsicherheiten bei den Tsukahara-Sprüngen. Für die TG Biberach/Bad Waldsee I reichte es aber mit fünf Hundertsteln Vorsprung ganz knapp zum Gerätesieg. Die beiden letzten Geräte, Barren und Reck, sicherte sich die TG I ebenfalls souverän, wodurch das Gesamtergebnis sehr klar für die Gastgeber ausfiel. Bester Sechskämpfer war Michael Lämmle von der TG Biberach.

In der Kreisliga unterlag die TG Biberach/Bad Waldsee II den Gästen von der WTG Heckengäu mit 210.15:237.15 Punkten. Die Turner aus Heckengäu präsentierten überwiegend schwierigere Übungen und sicherten sich alle Gerätepunkte. Dennoch konnten die Turner der TG II ihre Leistungen vom Oberschwaben-Cup verbessern.

Am Wochenende geht es für beide Mannschaften bereits mit den ersten Auswärtswettkämpfen weiter. Der nächste Heimwettkampf der TG I findet am 2. April in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach statt.