Lieferwagen überholt trotz Gegenverkehr

Ein Lieferwagenfahrer hat am Samstagnachmittag auf der B312 beinahe mehrere schwere Unfälle verursacht. Das berichtet die Polizei. Zeugen zufolge war der Lieferwagen gegen 16.15 Uhr auf der B312 auf Höhe des Burrenwalds in Richtung Riedlingen unterwegs. Der Fahrer des Transporters setzte immer wieder trotz Gegenverkehrs zum Überholen an und zwang die entgegenkommenden Fahrzeuge zu Ausweich- und Bremsmanövern. Teilweise fuhren zeitgleich zwei Autos im Begegnungsverkehr und der überholende Lieferwagen auf gleicher Höhe. Die Polizei konnte den Transporter samt Fahrer in Riedlingen stoppen. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und bittet Zeugen sich zu melden, insbesondere der Fahrer eines weißen VW Polo gesucht, den der Transporter in gleicher gefährlicher Art und Weise überholt hat.

Das Polizeirevier Riedlingen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07371/9380zu melden.