Liebherr-Werk trauert um Elmar Reich

Der ehemalige Geschäftsführer der Liebherr-Werk Biberach GmbH, Elmar Reich, ist am 7. Juli im Alter von 96 Jahren verstorben. In seiner mehr als 40-jährigen Betriebszugehörigkeit gestaltete Reich als Geschäftsführer für Entwicklung, Konstruktion und Fertigung der Liebherr-Werk Biberach GmbH den technischen Fortschritt im Kranbau maßgeblich, teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Mit Leidenschaft und Tatendrang trieb er bis zu seinem Ruhestand 1991 den Erfolg der Sparte Turmdrehkrane wegweisend voran.

Als „Mann der ersten Stunde“ trat Elmar Reich bereits am 1. Juni 1950 als Konstrukteur bei der Einzelfirma Hans Liebherr in Kirchdorf/Iller in das noch junge Unternehmen des Firmengründers Hans Liebherr ein. Nachdem die Kranproduktion in das neu errichtete Werk nach Biberach verlegt wurde, übernahm Reich dort am 1. Juli 1955 die Leitung der Konstruktionsabteilung für den Kranbau. Am 1. Januar 1958 wurde ihm die Prokura erteilt, am 1. Januar 1960 wurde er zum Direktor der Firma Hans Liebherr ernannt.

Im Zusammenhang mit der Neugründung der Liebherr-Werk Biberach GmbH am Standort wurde Reich am 1. Juli 1972 zum Geschäftsführer berufen und übernahm die Leitung des Bereichs Entwicklung und Konstruktion in dieser Gesellschaft. Mit der zusätzlichen Übertragung der technischen Leitung für den gesamten Fertigungsbereich am 1. Juni 1983 oblag Reich die technische Gesamtleitung des Werks.

Reich hat sich in der Firmengruppe Liebherr besonders um den Kranbau verdient gemacht. So wurden in den Anfängen in Biberach neben den Turmdrehkranen auch Spezialkrane wie Schiffskrane und die Vorgänger der heutigen Mobilkrane entwickelt. Die heutige, umfangreiche Liebherr-Baukranpalette ist wesentlich auf Reichs Werk zurückzuführen. Er war von Anfang an im ständigen Dialog mit Anwendern und Kunden, den er gesucht und gepflegt hat.

Ausgelegt an den Anforderungen des Baus, setzte er zusammen mit seinen Mitarbeitern die Bedürfnisse und Erwartungen in besonders praxisorientierte Geräte um. Auch durch den Austausch mit der Bauwirtschaft, mit den Maschineningenieuren, Bauleitern und Gesamtverantwortlichen vermittelte er immer wieder neue Anstöße und leistete wichtige Entwicklungsarbeit.

Durch sein Engagement in verschiedenen Gremien und Ausschüssen war Reich auch innerhalb der Baubranche eine geschätzte Persönlichkeit: Er bekleidete verschiedene Ämter innerhalb des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), unter anderem war er Vorsitzender der Fachabteilung Hochbaumaschinen. Er war im Vorstand des Ausstellerbeirats der Messe Bauma in München, Mitglied des Fachausschuss Bau des Hauptverbands der gewerblichen Berufsgenossenschaften und Ehensenator der heutigen Hochschule Biberach. Seine Leistungen für das Gemeinwohl wurden mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am 12. März 1991 gewürdigt.

Vertrauter von Hans Liebherr

Reich war ein persönlicher Vertrauter des Gründers der Firmengruppe, Hans Liebherr. Bei Reichs Verabschiedung in den Ruhestand im Jahr 1991 bezeichnete Liebherr den langjährigen Weggefährten als „den Hubmotor, der nie ausgefallen ist“ und ehrte seinen Verdienst um das Unternehmen. Seinen gesamten Berufsweg hat Reich der Entwicklung und dem technischen Fortschritt der Liebherr-Krane in engster Zusammenarbeit mit dem Firmengründer Liebherr gewidmet.

„Weggefährten beschreiben ihn als Macher und Menschenfreund – jemand der forderte, aber auch förderte. Seinem Engagement hat die Liebherr-Werk Biberach GmbH und ihre Belegschaft sehr viel zu verdanken. Er hat ein langes und bedeutendes Kapitel der Firmengeschichte mitgeschrieben und mitgestaltet“, wird Dominique Tasch, Geschäftsführer der Liebherr-Werk Biberach GmbH, in er Unternehmensmitteilung zitiert. „Mit Elmar Reich geht ein Vordenker und Vorbild. Sein unermüdlicher Einsatz, seine Beharrlichkeit, sein Fleiß und seine Treue bleiben bei uns mit großer Achtung und Dankbarkeit unvergessen. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie“, so Tasch.