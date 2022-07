Liebherr übergibt Schützen-Geschenke

Die beiden Liebherr-Produktionsgesellschaften in Biberach tragen auch in diesem Jahr wieder dazu bei, dass die Vorfreude aufs Biberacher Schützenfest in den Kindergärten in Biberach und den Teilorten steigt. Rund 1600 Kinder erhalten in dieser Woche ihr Liebherr-Schützengeschenk: einen Kinder-Kulturbeutel aus Recycling-Material mit Handtuch und Reisezahnputz-Set.

Die Personalleiter Christian Dreismann (Liebherr-Werk Biberach) und Wilhelm Kohler (Liebherr-Components) besuchen mit Michael Goll (Head of Global Communication & Organizational Development, Liebherr-Werk Biberach) rund 30 Einrichtungen, um die Geschenke mit dem Liebherr „Young Star“-Logo persönlich zu überbringen. Liebherr hat die Tradition auch in den vergangenen zwei Jahren aufrechterhalten, als das Schützenfest nicht in seiner gewohnten Form stattfinden konnte, heißt es in einem Pressebericht des Unternehmens.

„Für uns ist es jedes Jahr aufs Neue ein unglaublich schöner Termin“, freute sich Michael Goll. „Besonders erfüllend ist der Moment, wenn die Kinder ihre Geschenke mit leuchtenden Augen entgegennehmen.“ Und genau das war auch beim Katholischen Kindergarten Albert Hetsch wieder der Fall. Die Einrichtung war eine der Stationen in dieser Woche. Neugierig begutachteten die Kinder ihre Geschenke und bedankten sich mit einem selbst gebastelten Kran, Schützenrosen sowie dem Schützenfestlied dafür.

Auch die mehr als 400 Erzieherinnen und Erzieher gehen in diesem Jahr nicht leer aus. Sie erhalten als kleines Dankeschön für ihren täglichen Einsatz einen Kulturbeutel für Erwachsene.