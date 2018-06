Liebherr-Straße ist gesperrt

Am Bahnübergang in der Hans-Liebherr-Straße werden am Mittwoch, 16., und Donnerstag, 17. April, Stopfarbeiten vorgenommen. Das bedeutet, das Schotterbett der Gleise wird verdichtet. Hierzu muss die Hans-Liebherr-Straße am Mittwochmorgen ab 7 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wird stadteinwärts über die Memminger Straße zur Königsbergallee und stadtauswärts über den Erlenweg zur Waldseer Straße umgeleitet. Am Donnerstagabend sollen die Arbeiten nach 18 Uhr beendet sein.